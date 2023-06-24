Sau ngày 26/6: 3 con giáp sở hữu phúc lộc vô biên, làm đâu thắng đó, tiền bạc ập xuống đầu, gom hết của nả thiên hạ, đổi vận bất ngờ, gia đình hạnh phúc viên mãn

Người tuổi Hợi được khuyên cần hết sức tỉnh táo, đừng để những lời xu nịnh hay những ý kiến gièm pha khiến bạn mất cảnh giác mà sa vào những quyết định sai lầm. Mọi việc hãy cứ tin vào linh cảm của bản thân, dùng kinh nghiệm và chuyên môn của mình để đánh giá tình hình. Bạn cũng nên chú ý xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp xung quanh. Họ có thể sẽ là những người trực tiếp giúp bạn đạt được những gì mong muốn trong công việc. Dù bạn vẫn có thể làm tốt khi làm việc độc lập nhưng người biết cách vận dụng sức mạnh tập thể sẽ tiến xa nhanh hơn.

Về tình cảm, bạn và người ấy sẽ có thêm một bước tiến mới đáng mừng. Cả bạn và người ấy nên thường xuyên tìm cách làm mới mối quan hệ của mình và cùng nhau thay đổi theo hướng tích cực hơn để tình yêu luôn bền vững.

Tuổi Mão được cảnh báo nên tránh các cuộc tranh luận đề phòng thị phi bởi có điềm báo khẩu thiệt. Con giáp này nên suy nghĩ kỹ, thận trọng trước khi nói, tránh phát ngôn bừa bãi mà làm mất lòng mọi người. Có thể bị trách mắng vì sự chểnh mảng của mình. Bản mệnh dễ mất tập trung vì có nhiều mối bận tâm, thậm chí có thể mắc phải những sai lầm nghiêm trọng liên quan đến chuyên môn mình vốn đảm nhận, thâm chí có khi còn phải bỏ túi ra khắc phục.

May mắn là vận trình tình cảm của tuổi Mão tốt đẹp. Người độc thân có sức hút với người khác giới, nếu tích cực làm quen, giao lưu hơn thì sẽ sớm tìm thấy nửa kia tâm đầu ý hợp với mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần chẳng phải lo nghĩ gì đến chuyện chi tiêu. Người làm nghề tự do có thể nhận được khoản tiền thù lao kha khá. Với người làm công ăn lương, nếu muốn cải thiện thu nhập của mình, bạn có thể sắp xếp thời gian và bắt tay vào những công việc tay trái. Dù bạn sẽ phải vất vả và tốn thêm thời gian đấy, song công sức sẽ được trả giá xứng đáng.



Thủy sinh Mộc, niềm vui của con giáp này còn đến từ những người thân yêu của mình. Bạn làm việc gì cũng nhận được sự ủng hộ của gia đình, chính vì vậy mà bạn có thêm niềm tin vào bản thân và có động lực khắc phục mọi khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm