Cuối tháng 6/2023: 3 con giáp được tổ tiên giúp thoát khỏi kiếp nghèo, tài vận bùng nổ, tiền tỷ ập xuống, mọi việc đều thành công tốt đẹp, phúc lộc song toàn khiến ai cũng trầm trồ thán phục

Tuổi Dậu có thể sẽ rất căng thẳng và áp lực vì công việc, do đó bạn cần chăm sóc bản thân thật tốt để có đủ sức khỏe thể chất và tinh thần để đương đầu với những áp lực công việc không nhỏ đó. Cần phải kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn. Khi giải quyết các vấn đề tốt nhất đừng đem tình cảm cá nhân vào, cũng đừng cứng nhắc quá làm mọi việc theo ý mình mà gây khúc mắc với người khác. Mọi việc nên linh hoạt thì tiến độ mới được đẩy nhanh hơn.

Kinh sinh xuất cho Thủy, nếu như mối quan hệ tình cảm thường xảy ra bất đồng khó hòa giải thì tốt nhất bản mệnh đừng nên gây căng thẳng thêm nữa. Thay vào đó con giáp này và người ấy nên cùng nói chuyện thẳng thắn, bày tỏ lòng mình một cách chân thành nhất để tháo gỡ vấn.

Tuổi Tý có thể vấp phải những chiêu trò cạnh tranh thiếu lành mạnh của đối thủ nhưng không giành được bất cứ lợi thế nào. Đã vậy, bản mệnh còn bị hao hụt một khoản tiền không nhỏ, khách hàng cũng bị giành mất. Vận xui ảnh hưởng khá lớn tới trạng thái tinh thần của con giáp này. Tuổi Tý khá uể oải và chán chường vì kế hoạch đổ bể, ngay cả lĩnh vực vốn là thế mạnh cũng khó phát huy như ý. Bản mệnh có thể dành thời gian rà soát lại mọi thứ, xem lỗ hổng nằm ở đâu, tránh cho kẻ tiểu nhân tiếp tục bắt thóp.

Sức khỏe cũng không được lý tưởng. Tuổi Tý nên tăng cường luyện tập thể thao để nâng cao thể chất, hạn chế nguy cơ bệnh tật. Bản mệnh cũng nên lưu ý chăm sóc sức khỏe tinh thần, tìm cách giải tỏa áp lực trước khi nó cản trở tới cuộc sống và công việc của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi bắt tay vào làm việc gì cũng may mắn, thuận lợi bất ngờ. Thậm chí dù vướng phải khó khăn, bạn cũng được mọi người xung quanh chủ động giúp đỡ để vượt qua. Thích hợp để bạn tham gia những buổi gặp gỡ, tụ tập mọi người. Trong quá trình giao lưu, bạn có thể gặp gỡ được quý nhân. Đối phương có thể cho bạn sự trợ giúp đắc lực trong tương lai.



Nếu có việc cần phải đi xa, con giáp này nên xuất hành Hướng Nam gặp Hỷ thần, sẽ mang lại nhiều niềm vui, may mắn và thuận lợi. Xuất hành Hướng Tây sẽ gặp Tài thần, mang lại tài lộc, tiền bạc.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm