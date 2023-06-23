Tổ tiên độ trì: 3 con giáp đổi vận giàu khủng, của nả nhiều không đếm xuể, đường công danh khởi sắc, cuộc sống đủ đầy, viên mãn trong 3 ngày cuối tháng 6/2023

Tuổi Tý có thể vấp phải những chiêu trò cạnh tranh thiếu lành mạnh của đối thủ nhưng không giành được bất cứ lợi thế nào. Đã vậy, bạn còn bị hao hụt một khoản tiền không nhỏ, khách hàng cũng bị giành mất. Vận xui ảnh hưởng khá lớn tới trạng thái tinh thần của những chú Chuột. Bạn khá uể oải và chán chường vì kế hoạch đổ bể, ngay cả lĩnh vực vốn là thế mạnh cũng khó phát huy như ý. Bạn có thể dành thời gian rà soát lại mọi thứ, xem lỗ hổng nằm ở đâu, tránh cho kẻ tiểu nhân tiếp tục bắt thóp.

Sức khỏe cũng không được lý tưởng. Tuổi Tý nên tăng cường luyện tập thể thao để nâng cao thể chất, hạn chế nguy cơ bệnh tật. Sức khỏe tinh thần cũng nên được chăm sóc cẩn thận, tìm cách giải tỏa áp lực trước khi nó cản trở tới cuộc sống và công việc của bạn.

Tuổi Dần đang đi đúng hướng trên con đường kiếm tiền làm giàu. Con giáp này nhanh trí nhận ra xu hướng nào phù hợp với tình hình hiện tại, giành được lợi thế dẫn đầu. Tuổi Dần càng xởi lởi thì trời càng cho, tiền bạc cứ hết lại có, chẳng phải đau đầu vắt óc nghĩ cách kiếm tiền. Tài chính dư dả cũng giúp các khoản tích lũy tăng lên nhanh chóng. Nhờ vậy, bản mệnh có thể hoàn toàn yên tâm về tương lai, thêm tự tin để theo đuổi đam mê.

Trên phương diện tình cảm, các cặp đôi có cơ hội hàn gắn mâu thuẫn tình cảm. Tình yêu ngày càng thăng hoa tuyệt vời. Con giáp này và đối phương đang trong giai đoạn mặn nồng nhất của tình yêu, dường như không có điều gì chia rẽ được hai người.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu nhận được sự nâng đỡ của quý nhân. Đối phương tạo điều kiện cho bạn phát huy điểm mạnh, chính vì vậy mà bạn làm việc gì cũng suôn sẻ, thuận lợi, dễ dàng thành công hơn người khác. Người làm kinh tế cũng dần khẳng định được vị thế của mình trên thị trường, nhờ vậy mà bạn xây dựng được một tệp khách hàng ổn định. Con giáp này có thể suy nghĩ đến việc mở rộng quy mô làm ăn của mình, thu hút những đối tượng khách hàng mới.



Tiếc rằng Thổ khắc Thủy lại cho thấy những dấu hiệu bất ổn trong chuyện tình cảm. Có lẽ bạn đã quá tập trung cho sự nghiệp nên thường thờ ơ với những người thân thiết. Con giáp này cần tìm cách cân bằng cuộc sống và công việc ngay, nếu muốn gia đình hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm