Người tuổi Tị dễ gặp phải mâu thuẫn, xích mích với đồng nghiệp. Đôi bên giữ những quan điểm trái chiều và không ai chịu hạ cái tôi cá nhân xuống để lắng nghe. Với người làm ăn kinh doanh, việc đôi co với khách hàng không phải là một việc làm thông minh. Bạn nên tìm ra cách khéo léo để hòa giải, vừa để làm vừa lòng khách hàng, vừa không gây tổn hại đến danh tiếng của bản thân.

Thủy khắc Hỏa, lâu nay bạn đã quá bận rộn với công việc nên quên mất không quan tâm đến người thân, khiến mối quan hệ trở nên lạnh nhạt. Ngay từ bây giờ, hãy tìm thời gian rảnh trong ngày để ở bên những người thân thiết nhất.

Chính Ấn nâng đỡ, kỹ năng làm việc độc lập của con giáp tuổi Thìn cực kỳ phát triển, điều này có lợi cho công việc của bản mệnh. Bạn dễ dàng hoàn thành mọi nhiệm vụ và kế hoạch được giao với 100% sự tập trung, nghiêm túc. Thủy - Thổ xung khắc không tốt cho các dự định của bạn liên quan đến tiền bạc. Nếu bạn càng nóng lòng thì càng dễ gặp sai lầm. Ngoài ra đừng quên kiểm tra lại thông tin trước khi chuyển khoản nhé.



Cùng nắm tay nhau bước qua bão tố hay buông tay chia hai lối đi là tùy thuộc vào mức độ gắn kết và tình cảm của hai bạn. Hãy coi đây chính là thử thách để biết rõ tình cảm giữa bạn và nửa kia sâu đậm đến mức nào.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ khó tránh khỏi mâu thuẫn với người làm lãnh đạo. Con giáp này nên kiềm chế tính nóng nảy, tránh làm mất lòng đối phương kẻo tương lai, chính bản mệnh cũng là người chịu thiệt.

Ngoài ra, con giáp này cũng không nên kéo gần khoảng cách với người quyền cao chức trọng bằng cách nịnh nọt, lấy lòng. Muốn thăng tiến nhanh chóng, bản mệnh cần thể hiện khả năng của mình chứ không phải là tìm lối tắt.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm