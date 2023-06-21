Hé lộ 3 con giáp xui xẻo tránh xa, uống no lộc trời, tiền ùn ùn chui vào túi, liên tục đón tin vui tài lộc, tình duyên ấm êm viên mãn trong cuối tuần này 24-25/6

Thìn có uy quyền, có tiếng nói trong công việc nhờ Thiên Ấn chiếu cố. Đặc biệt là những người công tác trong lĩnh vực nghệ thuật, nghệ sĩ, y học, luật sư, tôn giáo, kỹ thuật, nghề tự do. Bạn không thích sân si, chỉ muốn làm đúng việc của mình, muốn người cùng nhóm có trách nhiệm là đủ. Tiền bạc dễ mà thất thoát, tiền kiếm được nhưng chẳng giữ nổi trong tay. Có những chuyện bất ngờ xảy ra khiến con giáp này không thể không chi tiền riêng của mình ra để giải quyết.

Tình cảm vợ chồng dễ có mâu thuẫn, có điềm đào hoa xấu, tư tưởng ngoại tình vì lâm Tương Xung. Bạn thắc mắc sao có người làm ác mà họ vẫn sống tốt, thực ra là có nhân quả. Sống ở đời đừng quá so đo với người ta, chỉ thêm khổ tâm mà thôi, cứ lo chuyện nhà mình là đủ nhé Thìn.

Bản mệnh là con giáp kiên định, lý trí, là người có tinh thần trách nhiệm, luôn cố gắng hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ. Ngày này có lợi cho các ngành nghề như chính trị, ngân hàng, giáo dục hoặc thi cử. Tài lộc cũng tăng lên khi có Tam Hợp cục theo sau. Ngọ biết cách lấy tiền đẻ ra tiền, không tiêu pha hoang phí vô tội vạ nên lúc cần tiền không cần phải vay ai. Con giáp này ngày càng thông minh trong cách đầu tư làm ăn, dẫu bị mang tiếng keo kiệt nhưng bạn không để người thân thiếu thốn thứ gì.

Đường tình cảm thuận lợi nhờ Hỏa Thổ tương sinh. Tình yêu không tốt vậy thì hãy gạt bỏ sang một bên đi. Cố gắng ăn uống lấy sức, làm việc quên đi nỗi buồn. Khi bạn biết yêu bản thân, ăn mặc đẹp, có tiền trong túi thì tình yêu xứng đáng với bạn sẽ đến sớm thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ nên cẩn thận khi công việc có thể dính đến kiện tụng, cấp dưới, chính quyền. Việc gì cho qua được thì hãy cho qua, hãy an phận chứ kéo có rắc rối ập đến. Vận trình tài lộc của con giáp này đang trên đà phát triển tốt. Sắp có may mắn về chuyện tiền bạc đang đến với bản mệnh. Người làm công ăn lương nhận được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra.

Tuổi Tỵ tránh được thị phi từ thiên hạ, có thời gian nghỉ ngơi bên gia đình. Những nhà nào sắp có chuyến đi chơi dài thì nên chuẩn bị từ bây giờ. Nhiều đôi mới cưới sắp có thêm thành viên mới trong nhà sau bao ngày mong chờ.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm