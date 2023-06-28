3 con giáp có sự nghiệp tươi sáng, công thành danh toại, tài lộc vượng phát nên làm gì cũng được trải thảm đỏ, may mắn ngập tràn vào ngày 29-30/6

Tuổi Sửu công việc thuận lợi. Con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn và tiến đến thành công tốt hơn mong đợi, cứ cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng. Thêm vào đó, tuổi Sửu khá may trong chuyện tiền bạc, ăn uống. Nhiều người nhận được lời mời tham gia ăn uống, tiệc tùng. Những người đang túng thiếu tiền bạc được người nhà giúp đỡ trong lúc nguy cấp.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng nở hoa. Trong mọi việc, nếu cảm thấy không thể đảm đương được hết, mọi người xung quanh sẵn sàng giúp bản mệnh. Một số người trẻ sẽ được người lớn khen ngợi.

Tuổi Dần công việc có phần hơi căng thẳng. Mặc dù có thành tích, có tiếng nói trong cơ quan nhưng có vẻ như bản mệnh hơi nghiêm nghị, cứng rắn. Xởi lởi, thoáng tính một chút sẽ khiến công việc phát triển nhanh hơn. Vận trình tài lộc khá khởi sắc, đây chính là điểm sáng. Với những ai làm kinh doanh thì đây là thời gian buôn may bán đắt, làm việc không có thời gian nghỉ ngơi.

Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ của con giáp này và nửa kia có phần căng thẳng, suýt chia tay, đổ vỡ. Một số gia đình sắp tiễn người thân đi xa làm ăn hoặc có xích mích nhỏ trong dòng họ vì chuyện cha mẹ, tiền bạc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Về sự nghiệp, Thiên Ấn cho biết tham vọng chính là chất xúc tác đưa tới thành công, chỉ cần bạn đi đúng hướng là sẽ có thành quả. Những ai làm quản lý, quan chức trong ngày này vô cùng thuận lợi, có tin vui tìm đến. Nguồn thu nhập tạm ổn khiến con giáp này tạm thời chưa phải lo lắng quá nhiều. Tuy nhiên, bạn cũng nên quản lý chi tiêu chặt chẽ một chút vì thời gian tới có rất nhiều chuyện bất ngờ xảy ra cần đến khá nhiều tiền để lo liệu.

Vận trình tình cảm của con giáp này có tiến triển hơn hẳn nhờ Hỏa Mộc tương sinh. Con giáp thiện lương này luôn vì mình vì người, chịu thiệt một chút cũng không so đo, miễn cả 2 bên vui vẻ là được. Bạn cũng thích giao lưu với nhiều người mới để cải thiện khả năng giao tiếp.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm