Mây tan trăng sáng: 3 con giáp giải quyết được rắc rối, khó khăn, thu nhập tăng tiến, gặp được mưa thuận gió hòa, thăng tiến nhanh trong sự nghiệp, cuộc sống gia đình viên mãn bắt đầu từ nửa cuối tháng 7/2023

Tuổi Tỵ đi làm cẩn thận dễ có kẻ cướp công, vu oan. Bản mệnh đừng hiền quá không người ta lại tưởng mình dễ ăn hiếp. Đi làm đừng nhún nhường quá mức bởi lại dễ làm tốt nhưng vẫn cứ bị chỉ trích. Về tài chính, nếu đầu tư nhỏ cũng sẽ giúp con giáp này kiếm thêm được một khoản để trang trải cho cuộc sống nhưng không nên chi tiêu hoang phí quá. Ngoài ra, chớ nên mạo hiểm đầu tư vào lĩnh vực mà không có được sự hiểu biết nhất định.

Tuổi Tỵ vốn sống giản dị, ôn nhu nên được người khác tin tưởng. Gần đây, gia đình bản mệnh nhờ phước lớn nên tránh được kha khá vận xui, mọi người đều bình an vô sự, khỏe mạnh là tốt rồi.

Tuổi Ngọ khó có thể yên ổn, đi làm sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã, thậm chí còn dẫn tới xô xát vì ức chế. Bản mệnh giống như một quả bom chỉ chực chờ nổ nên không ai muốn trò chuyện hay lại gần. Tuy công việc có chút vất vả, song bù lại nguồn tài chính vững vàng đủ để tuổi Ngọ chi tiêu thoải mái, không phải lo nghĩ quá nhiều. Ngoài ra, bản mệnh có thể xuất hành đi xa như đi chơi, du lịch, công tác.

May mắn là quan hệ xã giao hài hòa, tình cảm tốt đẹp. Tình yêu đôi lứa cũng được cải thiện đáng kể, hai người thấu hiểu và biết thông cảm cho nhau hơn. Thi thoảng bản mệnh hay lo xa nhưng bù lại vẫn bình an vô sự.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi khá may mắn trong việc kinh doanh, quản lý nhân sự. Bạn hãy chăm đọc sách để học hỏi thêm kiến thức hay giúp ích cho công việc. Làm việc gì cũng được, miễn là đặt cái tâm vào đó thì không bao giờ ông trời đối đãi tệ bạc với bạn. Thực Thần mở đường có lợi cho việc ăn uống, mở hàng ăn hoặc kiếm tiền từ việc ngoại giao. Mở rộng mối quan hệ sẽ không thiệt thòi đâu, đôi khi bạn chịu mất 1 thì sau này bạn sẽ kiếm lại gấp mấy lần số tiền bạn bỏ ra.

Tình duyên nở hoa nhờ ngũ hành Hỏa Thổ tương sinh. Con giáp này hay làm những việc khác người mà không bị phán xét, hơn nữa, khi khó khăn vẫn có tổ ấm để quay về, vẫn có hậu phương ủng bạn hộ vô điều kiện.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm