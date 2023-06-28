Nhạy bén, tinh tường, 3 con giáp trúng đậm, đón nhận vận may, sự nghiệp gặt hái thành công, tăng quan tiến chức, phát triển lên một tầm cao mới, đếm tiền mỏi tay, nhân duyên viên mãn trong nửa cuối tháng 7/2023

Việc kiếm tiền vẫn trôi chảy và thuận lợi, tài lộc thu về kha khá. Tuy nhiên, việc chi tiêu phát sinh nhiều hơn, nên con giáp này không tích được là bao, khó có thể kỳ vọng vào khoản tiền này để làm việc lớn.

Về tình cảm, tuổi Thìn chiếm được ánh nhìn thiện cảm của những người xung quanh. Có được người tốt bụng, hòa nhã đến hỗ trợ nên con giáp này mới khó khăn đi phần nào. Sống tử tế như bản mệnh thì khi khó khăn ắt sẽ có quý nhân giúp đỡ.

Tuổi Tỵ đi làm cẩn thận dễ có kẻ cướp công, vu oan. Bản mệnh đừng hiền quá không người ta lại tưởng mình dễ ăn hiếp. Đi làm đừng nhún nhường quá mức bởi lại dễ làm tốt nhưng vẫn cứ bị chỉ trích. Về tài chính, nếu đầu tư nhỏ cũng sẽ giúp con giáp này kiếm thêm được một khoản để trang trải cho cuộc sống nhưng không nên chi tiêu hoang phí quá. Ngoài ra, chớ nên mạo hiểm đầu tư vào lĩnh vực mà không có được sự hiểu biết nhất định.

Tuổi Tỵ vốn sống giản dị, ôn nhu nên được người khác tin tưởng. Gần đây, gia đình bản mệnh nhờ phước lớn nên tránh được kha khá vận xui, mọi người đều bình an vô sự, khỏe mạnh là tốt rồi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tỷ Kiên cho biết việc nói năng nhiều chắc chắn sẽ mắc lỗi và gây ra hiểu lầm không đáng có trong công việc của Ngọ giữa tuần. Hãy bình tĩnh xử lý tình huống của mình ngay cả khi phát hiện mình bị kẻ khác chơi xấu, cạnh tranh bẩn. Tam Hội giúp cho tiền bạc hanh thông, con giáp tiết kiệm này biết tính toán tiết kiệm chi tiêu để có tiền đi du lịch hè. Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp để mua sắm đồ dùng có giá trị lớn hoặc tiến hành ký kết giấy tờ làm ăn, mua bán đất đai.

Trong tình cảm, bạn cứ thành thật thổ lộ hết tính cách và gia cảnh của mình, người phù hợp sẽ ở lại với bạn. Những lúc cần oán giận nhất định không được nhẫn nhịn, nếu không người khác cho rằng bạn dễ bắt nạt.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm