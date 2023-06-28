Tử vi con giáp ngày mai, thứ Năm (29/06/2023): Mão tài lộc thiếu hụt, Tuất rộng đường thăng tiến, Thân có vận kim tiền

Tâm linh - Tử vi 28/06/2023 17:33

Theo tử vi tháng 6/2023, 3 con giáp sau có vận trình chuyển biến Hung - Cát bất ngờ nhất trong 12 con giáp.

Tuổi Mão 

Tử vi ngày 29/6/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão hôm nay tài lộc thiếu hụt, kiểm soát dòng tiền chưa hợp lí.     

Công việc: Người tuổi Mão trong công danh sự nghiệp của bản thân đang có những thành công nhất định, cố gắng phát huy hơn nữa.   

Tình cảm: Tình cảm là chuyện lâu dài, cả hai nên cảm thông cho những khó khăn của nhau, cùng nhau vượt qua những trở ngại.  

Tài lộc: Về mặt tài chính, thỏa mái mua sắm những món hàng bạn yêu thích.

Sức khoẻ: Bản thân phải khỏe mạnh, bạn có thể thực hiện được nhiều công việc

Tử vi con giáp ngày mai, thứ Năm (29/06/2023): Mão tài lộc thiếu hụt, Tuất rộng đường thăng tiến, Thân có vận kim tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Người tuổi Tuất được biết đến là những người sống thật thà, ngay thẳng và chân thành. Trong cuộc sống cũng như công việc, con giáp này thường giữ chữ tâm lên trên chữ tài. Bạn thường giữ uy tín, phẩm chất của bản thân chứ không chạy theo lợi ích trước mắt. Dù cuộc sống có khó khăn, vất vả đến đâu, người tuổi Tuất vẫn luôn cố gắng vươn lên, không chịu khuất phục trước hoàn cảnh.

Người tuổi này luôn độc lập tự chủ, muốn tự mình phấn đấu vươn lên chứ không nhờ vả vào người khác. Cuối tháng 3, con giáp này được quý nhân phù trợ nên sự nghiệp từng bước đi lên. Được trao cho cơ may trong công việc, bạn cần nỗ lực hết sức thì sẽ sớm đạt được thành công, rộng đường thăng tiến. Thu nhập tăng cao giúp người tuổi Tuất mang đến cho gia đình một cuộc sống ấm no, đủ đầy.

Tử vi con giáp ngày mai, thứ Năm (29/06/2023): Mão tài lộc thiếu hụt, Tuất rộng đường thăng tiến, Thân có vận kim tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Năm ngày 29/6/2023 hôm nay, vận tài lộc của tuổi Thân tươi sáng, đặc biệt với những người làm việc tự do. Con giáp này khẳng định được vị thế trên thương trường nên ngày càng có nhiều khách tới mua hàng hoặc đối tác đến ký kết hợp đồng.

Trong môi trường công sở, tuổi Thân cần phải chú ý đến những đồng nghiệp xung quanh hơn, không nên lúc nào cũng chỉ tập trung vào công việc. Mở rộng quan hệ sẽ khiến bản mệnh làm việc gì cũng thuận lợi hơn nhiều.

Ngoài ra, con giáp này cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho người nhà, bởi một gia đình chỉ yên ấm khi các thành viên biết quan tâm đến nhau. Tuổi Thân nên sẵn sàng nghe người thân tâm sự và đưa cho họ những lời khuyên thật lòng.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Tử vi con giáp ngày mai, thứ Năm (29/06/2023): Mão tài lộc thiếu hụt, Tuất rộng đường thăng tiến, Thân có vận kim tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

3 con giáp có sự nghiệp tươi sáng, công thành danh toại, tài lộc vượng phát nên làm gì cũng được trải thảm đỏ, may mắn ngập tràn vào ngày 29-30/6

3 con giáp có sự nghiệp tươi sáng, công thành danh toại, tài lộc vượng phát nên làm gì cũng được trải thảm đỏ, may mắn ngập tràn vào ngày 29-30/6

Theo dự đoán, có 3 con giáp nhận phúc phần, có đường sự nghiệp hanh thông, làm ăn phát đạt, may mắn ngập tràn.

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