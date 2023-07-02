Hé lộ 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng' quý nhân theo gót, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, giàu sang vô đối, vô cùng hoan hỉ liên tiếp trong 10 ngày tới

Tuổi Mão biết rằng mình giàu có không chỉ ở số tiền mà mình nắm giữ mà còn ở tư duy tiền bạc giúp bản mệnh tiết kiệm sức lao động nhưng vẫn có được nguồn thu nhập mơ ước.

Tuy nhiên trên phương diện tình cảm, mâu thuẫn trong quan niệm sống của tuổi Mão và một nửa của mình đang xảy ra. Con giáp này chỉ muốn giữ những người bạn và người thân cho riêng mình, không muốn họ thân thiết với người khác. Tuổi Mão cần phải học cách chia sẻ tình cảm với những người mình yêu thương, thay vì luôn luôn giữ khư khư người ấy cho bản thân. Họ cũng cần có những mối quan hệ ngoài xã hội khác.

Thiên Ấn chiếu mệnh có lợi cho những bạn làm công chức hoặc đang nắm giữ chức vụ quan trọng ở cơ quan. Dù không phải là người quá nổi bật nhưng tiếng nói của bạn trong công việc có giá trị, luôn nhận được sự ủng hộ của những người xung quanh. Tài vận khởi sắc nhờ Tam Hợp cục chiếu cố. Tiền bạc cho phép bạn mở rộng tầm mắt và sẽ cung cấp cho bạn những cách tốt nhất để đạt được sự hài hòa và cân bằng. Ngày mới này có lợi cho việc mua bán đất đai, đi xa kiếm tiền, mua bán đồ vật có giá trị hoặc ký hợp đồng.

Tình duyên của bản mệnh cũng lên hương không kém nhờ ngũ hành Thổ sinh Kim. Bạn hài lòng với bản thân ở thời điểm hiện tại, không sợ thất tình chỉ sợ thiếu tiền. Con giáp này học được nhiều bài học sau khi gặp phải những con người sống vô ơn bạc tình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tài chính của tuổi Dần được cải thiện. Có thể thấy những việc bản mệnh làm suốt nửa đầu năm nay đã bắt đầu có kết quả khi có được khoản thu nhập gia tăng, tuy nhiên, để có nhiều tiền hơn vẫn phải tiếp tục cố gắng.

Bản mệnh có xu hướng khá ích kỷ, không muốn giúp đỡ người khác vì sợ bị ảnh hưởng hay liên lụy. Có thể nhiều người chê trách nhưng bản mệnh hiểu rằng mình có những quy định riêng, việc gì giúp được thì đã giúp, việc gì đi quá khả năng thì sẵn sàng từ chối.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm