THỜI THẾ CHUYỂN ĐỔI: 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, trả nợ trong tích tắc, sự nghiệp thăng hoa vượt bậc, may mắn ngập nhà, giàu sang hết phần thiên hạ, tình duyên rực rỡ bắt đầu từ ngày 3/7/2023

Đem tới tin vui trên phương diện tài lộc cho người tuổi Dậu, đặc biệt là với những người làm công việc tự do. Cuối cùng thì bao nhiêu công sức bạn bỏ ra cũng được trả thù lao tương xứng. Con giáp này còn gặp may nếu tham gia vào các hoạt động đầu tư, buôn bán. Nhờ có khả năng nhận định tình hình chính xác mà bạn biết được lúc nào mình cần nắm lấy cơ hội để vượt lên so với mọi người xung quanh. Thổ sinh Kim, bạn nhận ra có một người nào đó đã luôn thầm lặng quan tâm và chăm sóc cho mình. Nếu thấy cảm động thì bạn nên bật đèn xanh để đối phương dũng cảm hơn trong việc bày tỏ tình cảm. Biết đâu hai người lại rất có tương lai đấy.

Tuổi Tuất đối diện với cục diện thăng trầm trong công việc. Ghi điểm được với cấp trên nhưng chỉ riêng điều đó thôi là chưa đủ, bản còn cần phải phối hợp với đồng nghiệp chung nhóm. Việc thể hiện bản thân không đúng nơi đúng lúc của con giáp này đang khiến các mối quan hệ nơi công sở xấu đi. Nếu không sớm tìm cách giải quyết, bản mệnh có thể sẽ gặp rắc rối to. Đây coi như bài học đắt giá cho tuổi Tuất trong việc đối nhân xử thế.

Vận trình tình cảm trong ngày cũng không được suôn sẻ. Tuổi Tuất nên lắng nghe nửa kia nhiều hơn thay vì chỉ thích nói những gì mình muốn. Người độc thân sau nhiều lần sắp sửa chạm tay vào hạnh phúc nhưng không thành thì đánh mất tự tin, chẳng còn nhiều mong ước về tình yêu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi đang gặp nhiều thuận lợi trên con đường tài lộc. Chuyện hợp tác làm ăn diễn ra thuận lợi, mọi chuyện tiến triển rất lạc quan và hứa hẹn nhiều tương lai rộng mở. Nhân lúc này, hãy có kế hoạch chi tiêu thích hợp để tiền bạc được sinh sôi nảy nở nhiều hơn nữa. Chẳng những vậy, đường công danh sự nghiệp cũng đang tiến triển rất tốt. Với khả năng sắp xếp và năng lực làm việc của mình, bạn có thể hoàn thành được nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc và giành được sự tín nhiệm của cấp trên.

Tuy nhiên, do ngũ hành xung khắc tác động nên các mối quan hệ tình cảm của con giáp này dễ có rạn nứt, vợ chồng mâu thuẫn, hiểu lầm nhau. Lúc này người tuổi Hợi và nửa kia đều cần dành thêm thời gian để xem xét lại tình cảm trước khi đưa ra quyết định là tiếp tục hay kết thúc.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm