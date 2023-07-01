THỜI THẾ CHUYỂN ĐỔI: 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, trả nợ trong tích tắc, sự nghiệp thăng hoa vượt bậc, may mắn ngập nhà, giàu sang hết phần thiên hạ, tình duyên rực rỡ bắt đầu từ ngày 3/7/2023

Tâm linh - Tử vi 01/07/2023 11:37

Nhờ sự nhạy bén của bản thân, những người sau sẽ dễ dàng kiếm được nhiều cơ hội phát triển xung quanh mình.

Tuổi Dậu

Đem tới tin vui trên phương diện tài lộc cho người tuổi Dậu, đặc biệt là với những người làm công việc tự do. Cuối cùng thì bao nhiêu công sức bạn bỏ ra cũng được trả thù lao tương xứng. Con giáp này còn gặp may nếu tham gia vào các hoạt động đầu tư, buôn bán. Nhờ có khả năng nhận định tình hình chính xác mà bạn biết được lúc nào mình cần nắm lấy cơ hội để vượt lên so với mọi người xung quanh.

Thổ sinh Kim, bạn nhận ra có một người nào đó đã luôn thầm lặng quan tâm và chăm sóc cho mình. Nếu thấy cảm động thì bạn nên bật đèn xanh để đối phương dũng cảm hơn trong việc bày tỏ tình cảm. Biết đâu hai người lại rất có tương lai đấy.

THỜI THẾ CHUYỂN ĐỔI: 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, trả nợ trong tích tắc, sự nghiệp thăng hoa vượt bậc, may mắn ngập nhà, giàu sang hết phần thiên hạ, tình duyên rực rỡ bắt đầu từ ngày 3/7/2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất đối diện với cục diện thăng trầm trong công việc. Ghi điểm được với cấp trên nhưng chỉ riêng điều đó thôi là chưa đủ, bản còn cần phải phối hợp với đồng nghiệp chung nhóm. Việc thể hiện bản thân không đúng nơi đúng lúc của con giáp này đang khiến các mối quan hệ nơi công sở xấu đi. Nếu không sớm tìm cách giải quyết, bản mệnh có thể sẽ gặp rắc rối to. Đây coi như bài học đắt giá cho tuổi Tuất trong việc đối nhân xử thế.

Vận trình tình cảm trong ngày cũng không được suôn sẻ. Tuổi Tuất nên lắng nghe nửa kia nhiều hơn thay vì chỉ thích nói những gì mình muốn. Người độc thân sau nhiều lần sắp sửa chạm tay vào hạnh phúc nhưng không thành thì đánh mất tự tin, chẳng còn nhiều mong ước về tình yêu.

THỜI THẾ CHUYỂN ĐỔI: 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, trả nợ trong tích tắc, sự nghiệp thăng hoa vượt bậc, may mắn ngập nhà, giàu sang hết phần thiên hạ, tình duyên rực rỡ bắt đầu từ ngày 3/7/2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi đang gặp nhiều thuận lợi trên con đường tài lộc. Chuyện hợp tác làm ăn diễn ra thuận lợi, mọi chuyện tiến triển rất lạc quan và hứa hẹn nhiều tương lai rộng mở. Nhân lúc này, hãy có kế hoạch chi tiêu thích hợp để tiền bạc được sinh sôi nảy nở nhiều hơn nữa. Chẳng những vậy, đường công danh sự nghiệp cũng đang tiến triển rất tốt. Với khả năng sắp xếp và năng lực làm việc của mình, bạn có thể hoàn thành được nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc và giành được sự tín nhiệm của cấp trên. 

Tuy nhiên, do ngũ hành xung khắc tác động nên các mối quan hệ tình cảm của con giáp này dễ có rạn nứt, vợ chồng mâu thuẫn, hiểu lầm nhau. Lúc này người tuổi Hợi và nửa kia đều cần dành thêm thời gian để xem xét lại tình cảm trước khi đưa ra quyết định là tiếp tục hay kết thúc.

THỜI THẾ CHUYỂN ĐỔI: 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, trả nợ trong tích tắc, sự nghiệp thăng hoa vượt bậc, may mắn ngập nhà, giàu sang hết phần thiên hạ, tình duyên rực rỡ bắt đầu từ ngày 3/7/2023 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đồng hồ điểm đúng 48 giờ nữa, các con giáp sau có thể “hốt bạc” nhanh chóng, dư dả về tài chính, sự nghiệp thuận đường phất lên trông thấy

Đồng hồ điểm đúng 48 giờ nữa, các con giáp sau có thể “hốt bạc” nhanh chóng, dư dả về tài chính, sự nghiệp thuận đường phất lên trông thấy

Đúng 48 giờ nữa, 3 con giáp này không chỉ có thể được thăng chức tăng lương, cũng có thể gặp được quý nhân, sau lưng sẽ có bạn bè hỗ trợ.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Ngoại tình 52 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

Video 1 giờ 22 phút trước
Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 1 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Video 2 giờ 22 phút trước
Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót