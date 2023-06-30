Đúng 9 ngày đầu tháng 7, các con giáp này có sao may mắn chiếu sáng rực rỡ, hanh thông về tiền tài, vận trình phơi phới không ai sánh bằng

Những người tuổi Hợi vốn có tính tình thoải mái, hoạt bát, thích tự do và không ngừng nỗ lực cố gắng để đổi đời. So với những con giáp khác, tuổi Hợi không ngại đối mặt với khó khăn. Đa số người tuổi Hợi đều có khả năng nhận được thành công trong giai đoạn tiền vận. Trên chặng đường phát triển đó, tuổi Hợi luôn được quý nhân chiếu cố nồng hậu.

Tử vi học nói rằng, 9 ngày đầu tháng 7, tuổi Hợi sẽ được quý nhân và Thần Tài dẫn đường chỉ lối. Con giáp này biết nắm bắt thời cơ để cuộc sống tiếp tục thăng hoa. Đặc biệt, người tuổi Hợi đang làm kinh doanh đầu tư sẽ gặp các đối tác tiềm năng và giải quyết được các vấn đề đang tồn đọng.

Tử vi 9 ngày đầu tháng 7 Chính Ấn mang tới cho tuổi Mùi cơ hội để tạo ra những bước tiến sự nghiệp nhất định. Bạn vốn là người mạnh mẽ, có sự nhạy bén và thích nghi linh hoạt nên tại cơ quan rất được trọng dụng. Cấp trên hiếm khi phải lo lắng khi giao việc cho con giáp này.

Song, bản thân tuổi Mùi vẫn nên tiết chế bớt sự ngang ngạnh ương bướng thì sự nghiệp sẽ còn tiến xa hơn nữa, thậm chí còn vươn lên nắm giữ chức vụ cao trong tổ chức. Bạn có năng lực nhưng đôi khi thể hiện hơi quá, nếu không sớm sửa đổi sẽ rất dễ đắc tội người khác.

Các cặp đôi dù yêu xa cũng luôn biết cách chăm sóc tình yêu của mình. Hai người hiểu và chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống, khoảng cách địa lý có thể tồn tại nhưng khoảng cách về hai trái tim thì hoàn toàn không có.

Tuổi Tuất

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Theo tử vi 12 con giáp 9 ngày đầu tháng 7, người tuổi Tuất có tầm nhìn xa trông rộng, làm việc gì cũng tỉ mỉ và nghiêm túc. Họ có tầm nhìn xa trông rộng, suy nghĩ, tính toán kỹ càng trước khi làm bất cứ việc gì.

Con giáp tuổi này sống hào phóng, cởi mở, dễ gần. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Họ thường có tính cẩn trọng và thận trọng trong việc đưa ra quyết định.

Con giáp tuổi Tuất không thích rủi ro và thường suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi hành động. Họ có xu hướng tích cực tìm hiểu và nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

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