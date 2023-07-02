GẶP THỜI VƯỢNG PHÁT: 3 con giáp được Trời thương, sự nghiệp lên như diều gặp gió, đếm, vươn lên giàu có bậc nhất, hỷ tín ghé thăm, đời sang trang mới sau ngày 15/7

Tuổi Ngọ muốn tách biệt ra khỏi những tác nhân tiêu cực. Mọi người muốn tìm ra điều gì khiến bản mệnh như vậy. Tuy nhiên, bản mệnh không cần phải nói với họ, nếu không thích.

Về mặt tình cảm, tử vi ngày khuyên con giáp này nếu có rắc rối gì thì nên tìm cách xử lý sớm. Nhất là những hiểu nhầm cần nói ra một lần để đôi bên hiểu nhau hơn, tránh việc nuôi sự bực tức trong lòng quá lâu.

Tuổi này hạn chế xuất hành đi xa, ký kết giấy tờ hoặc khai trương, cày xới đất đai. Những bạn muốn hơn thua với đồng nghiệp sẽ không có kết quả tốt, thà chịu nhịn một chút mà được lợi về sau. Vận tiền tài của con giáp này có Thiên Tài trợ lực nên cũng không mất mát gì nhiều. Mão dễ có lộc liên quan đến xổ số, đất đai hoặc mua bán. Mua vàng hoặc mở sổ tiết kiệm mới là cách tính toán có lợi cho bạn nhất lúc này.

Đường tình duyên của Mão không như ý vì Mộc Kim bất dung. Đừng cố gắng can thiệp vào chuyện của người khác để xảy ra xô xát, mâu thuẫn, ảnh hưởng bản thân. Lo chuyện bao đồng sẽ khiến bạn thiệt thân đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Mang đến tín hiệu tốt cho con đường sự nghiệp mà tuổi Tỵ đang theo đuổi. Hãy lên kế hoạch và tập trung cho mục tiêu, sau đó cam kết với bản thân phải thực sự nghiêm túc theo đuổi nó. Bằng không, công sức bấy lâu của bản mệnh sẽ trở nên hoài phí. Về tài chính, tuổi Tỵ được nhắc nhở đừng nhờ dựa ai chuyện tiền nong trong ngày hôm nay vì từ đây có thể gây ra những rắc rối. Hơn nữa, việc tranh chấp tài sản, đất đai với anh em, bố mẹ khiến nhiều người cảm thấy phiền lòng.

Trên phương diện tình cảm, đây là thời điểm thích hợp để người độc thân nắm bắt các cơ hội mới. Thế nhưng, bản mệnh cũng nên cẩn trọng và đừng quá vội vàng, hãy để con tim và lý trí cùng đưa ra quyết định đúng đắn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm