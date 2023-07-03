Chuyên gia phong thủy dự báo: 3 con giáp được thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, làm gì cũng may mắn, cơ hội thăng quan tiến chức, cuộc sống sung túc, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi sau ngày 15/7

Tâm linh - Tử vi 03/07/2023 22:42

Ngay cả khi trắc trở, 3 tuổi sau cũng không chịu lùi bước, luôn cố gắng vươn lên gặt hái thành quả. Nhờ có người giúp đỡ mà nhanh chóng vượt qua khó khăn, giải quyết vấn đề êm thấm.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu làm việc gì cũng nhận được sự ủng hộ của mọi người. Nhờ vậy, bản mệnh cảm thấy tự tin hơn và sẵn sàng đối diện với thử thách. Nay con giáp này có cơ hội chạm tới thành công. Việc làm ăn cũng tiến triển suôn sẻ bởi bản mệnh gặp được một đối thủ xứng tầm. Sự cạnh tranh không khiến tuổi Dậu cảm thấy căng thẳng mà ngược lại, truyền động lực để bản mệnh không ngừng tiến về phía trước, cuối cùng trở thành người chiến thắng.

Mối quan hệ vợ chồng hài hòa, tốt đẹp cũng khiến con giáp này cảm thấy rất hạnh phúc khi về đến nhà. Gia đình chính là động lực lớn nhất giúp bản mệnh cố gắng hết mình trong sự nghiệp, hoàn thiện bản thân và đạt được điều mình mong muốn.

Chuyên gia phong thủy dự báo: 3 con giáp được thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, làm gì cũng may mắn, cơ hội thăng quan tiến chức, cuộc sống sung túc, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi sau ngày 15/7 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trở nên khá nóng nảy. Đặc biệt, bạn không muốn nghe những lời khuyên, những ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, nếu cứ thích làm theo ý mình thì bạn sẽ chẳng thể nào tiến bộ được. Con giáp này nên dừng lại để dành thời gian nhìn nhận lại những gì mình đã làm, có như vậy bạn mới nhận ra được khuyết điểm của bản thân và tìm hướng để thay đổi. Còn nếu kiêu ngạo, coi thường người khác thì dần dần, bạn sẽ trở thành người tụt hậu.

Phương diện tình cảm thoạt nhìn bình ổn nhưng dần dần đã xuất hiện nguy cơ. Vì được nửa kia nuông chiều nên bạn thiếu đi phần tinh tế, nhạy cảm. Thay vì việc bắt người ta chiều theo mình, đôi khi bạn cũng nên lắng nghe người ta nữa.

Chuyên gia phong thủy dự báo: 3 con giáp được thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, làm gì cũng may mắn, cơ hội thăng quan tiến chức, cuộc sống sung túc, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi sau ngày 15/7 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi không tìm được tiếng nói chung với người thân hoặc bạn bè, vì thế dễ rơi vào cảnh cô đơn, chán nản. Bạn nên cởi mở hơn trong suy nghĩ để sẵn sàng tiếp thu ý kiến của mọi người, đồng thời tự suy xét lại bản thân. Hơn nữa, người tuổi này cũng có những mối quan hệ xã giao khá phức tạp. Khuyên bạn nên gạt bỏ những mối quan hệ không cần thiết để dành thời gian nhiều hơn cho người thân, không nên lấy lý do công việc để ra ngoài giao lưu quá nhiều. 

Nếu đã lên kế hoạch bắt tay vào việc gì thì bản mệnh nên thực hiện ngay, có như vậy thì quá trình tiến hành sẽ gặp nhiều may mắn.  

Chuyên gia phong thủy dự báo: 3 con giáp được thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, làm gì cũng may mắn, cơ hội thăng quan tiến chức, cuộc sống sung túc, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi sau ngày 15/7 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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