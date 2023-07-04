ĐỔI ĐỜI NGOẠN MỤC: 3 con giáp tha hồ nghênh tài đón lộc, nghèo mấy cũng giàu, sự nghiệp thăng hoa, tình tiền viên mãn, ấm êm hạnh phúc trong 7 ngày cuối tháng 7/2023

Người tuổi Sửu rất hăng hái và nhiệt tình trong công việc. Bạn nhanh chóng tiếp thu quan điểm của mọi người và áp dụng chúng vào công việc, khiến mọi việc tiến triển suôn sẻ. Nếu hoàn thành sớm các nhiệm vụ được phân công, bạn có thể dành thời gian để học hỏi các kiến thức mới. Hãy luôn ở tư thế sẵn sàng đón nhận cơ hội tới, như vậy thì khi thời cơ xuất hiện, bạn sẽ là người đầu tiên có thể nắm bắt. Tình cảm không có nhiều biến động. Nếu có thời gian rảnh, bạn hãy trò chuyện hoặc giúp đỡ người ấy trong các công việc nhà. Hành động đơn giản đó cũng có thể gắn kết mối quan hệ vợ chồng đấy.

Tuổi Thìn thường phải đối diện với những sự cố không mong muốn. Có vẻ như những việc đã rất quen thuộc cũng vẫn sẽ xảy ra rắc rối nếu bản mệnh không tập trung. Người làm ăn kinh doanh phải đối diện với sự chèn ép, cạnh tranh thiếu lành mạnh của đối thủ. Điều này khiến tuổi Thìn rất đau đầu, mệt mỏi, thậm chí những người mới chập chững vào nghề nghĩ tới việc bỏ cuộc.

Con giáp này được khuyên chớ nên giữ mãi những suy nghĩ cố hữu của mình trên bất kỳ lĩnh vực nào. Hãy thay đổi góc nhìn sự vật, sự việc, bản mệnh sẽ nhận ra vấn đề không quá khó giải quyết và tìm ra hướng đi mới cho công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần làm các công việc tự do sẽ nhận được một khoản tiền công, tiền lời lãi hậu hĩnh. Bạn khẳng định được giá trị bản thân nên lúc nào khách hàng, đối tác cũng đến tấp nập. Tuy nhiên, dù mọi chuyện có tiến triển thuận lợi đến mấy, bản mệnh cũng cần cẩn trọng trước nguy cơ những khả không thực bụng tiếp cận mình. Nếu chú ý để tránh các hiểm họa ngay từ đầu thì bạn hoàn toàn có thể bảo toàn số tiền mình làm ra, không lo thất thoát.

Mộc khắc Thổ, tiếc là chuyện tình cảm của con giáp này lại không quá êm đềm. Bạn thường xuyên mâu thuẫn với người thân vì những chuyện nhỏ nhặt. Đã đến lúc bạn hạ cái tôi của mình xuống, không tiếp tục coi mình là trung tâm vũ trụ nữa.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm