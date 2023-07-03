Vận khí ngút trời: 3 con giáp được thần Tam Đa sủng ái, có nhiều bước đột phá, làm gì cũng thành công, dễ thăng quan tiến chức, đổi đời ngoạn mục sau ngày 7/7/2023

Tâm linh - Tử vi 03/07/2023 15:27

Dù cuộc sống có gặp khó khăn như thế nào thì 3 con giáp này luôn có thể tìm ra những cách khác nhau để giải quyết vấn đề.

Tuổi Mão

Tuổi Mão chớ nên "múa rìu qua mắt thợ", khoe khoang những hiểu biết của mình. Có thể xung quanh bạn có nhiều người tài giỏi hơn bạn, chỉ là họ không muốn bóc mẽ bạn mà thôi. Với người làm lãnh đạo, bạn không nên dùng quyền hành của mình để chèn ép cấp dưới. Hành động của bạn có thể gây ra sự bất mãn ngầm trong tập thể. Hãy hành xử sao cho xứng với cương vị của mình, như vậy mới được tôn trọng.

Nếu có việc cần thiết phải đi xa, bạn có thể đi về hướng Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Tây để gặp Tài thần, đồng thời xuất hành vào giờ hoàng đạo để có thể được may mắn, thuận lợi hơn.

Vận khí ngút trời: 3 con giáp được thần Tam Đa sủng ái, có nhiều bước đột phá, làm gì cũng thành công, dễ thăng quan tiến chức, đổi đời ngoạn mục sau ngày 7/7/2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần làm các công việc tự do sẽ nhận được một khoản tiền công, tiền lời lãi hậu hĩnh. Con giáp này khẳng định được giá trị bản thân nên lúc nào khách hàng, đối tác cũng đến tấp nập. Tuy nhiên, dù mọi chuyện có tiến triển thuận lợi đến mấy, tuổi Dần cũng cần cẩn trọng trước nguy cơ bị lợi dụng. Nếu chú ý để tránh các hiểm họa ngay từ đầu thì con giáp này hoàn toàn có thể bảo toàn số tiền mình làm ra, không lo thất thoát.

Vận trình tình cảm của tuổi Dần lại không được êm đềm. Con giáp này thường xuyên mâu thuẫn với người thân vì những chuyện nhỏ nhặt. Đã đến lúc bản mệnh hạ cái tôi của mình xuống, không tiếp tục coi mình là trung tâm vũ trụ nữa.

Vận khí ngút trời: 3 con giáp được thần Tam Đa sủng ái, có nhiều bước đột phá, làm gì cũng thành công, dễ thăng quan tiến chức, đổi đời ngoạn mục sau ngày 7/7/2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn thường phải đối diện với những sự cố không mong muốn. Có vẻ như những chuyện bạn vốn đã làm rất quen tay cũng vẫn sẽ xảy ra rắc rối nếu bạn không tập trung. Với người làm ăn kinh doanh, bản mệnh thường xuyên phải đối diện với sự chèn ép, cạnh tranh thiếu lành mạnh của đối thủ. Điều này khiến bạn rất đau đầu, mệt mỏi, thậm chí những người mới chập chững vào nghề nghĩ tới việc bỏ cuộc.

Thổ vượng khuyên bản mệnh chớ nên giữ mãi những suy nghĩ cố hữu của mình trên bất kì lĩnh vực nào. Hãy thay đổi góc nhìn sự vật, sự việc, bạn sẽ nhận ra vấn đề không quá khó giải quyết và tìm ra hướng đi mới cho công việc.

Vận khí ngút trời: 3 con giáp được thần Tam Đa sủng ái, có nhiều bước đột phá, làm gì cũng thành công, dễ thăng quan tiến chức, đổi đời ngoạn mục sau ngày 7/7/2023 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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