Thần Phật sủng ái, cưng chiều: 3 con giáp vượt qua khó khăn, may mắn tới tấp, hỷ sự ập vào nhà, tiền chất chật két, cuộc sống bỗng chốc lên tầm cao mới đúng 7 ngày cuối tháng 7/2023

Sự nghiệp của tuổi Tỵ được Thực Thần chiếu cố nên những người làm quán ăn, mở cửa hàng thực phẩm, buôn bán đồ ăn hoặc kinh doanh tự do sẽ gặp thuận lợi. Lộc kinh doanh khá nhiều, càng xởi lởi thì khách càng đông đến mức ai nhìn vào cũng nóng ruột. Hãy cân nhắc chi tiêu để phòng khi có sự cố bất ngờ xảy ra còn xoay sở được. Tạm thời dẹp bỏ sở thích sang một bên, không mua sắm những thứ vô bổ kia thì bạn cũng chẳng làm sao cả.

Do cục diện Thủy khắc Hỏa nên tình yêu vừa chớm nở lại vấp phải rào cản từ phía gia đình hoặc bạn bè, bản mệnh phải tự mình cố gắng mà thôi. Đi ra ngoài nên tránh tham gia vào những hội buôn chuyện kẻo cái miệng hại cái thân, họa vô đơn chí.

Thương Quan giáng họa gây bất lợi cho sự nghiệp của tuổi Ngọ. Bạn nên chậm lại, quan sát từng chi tiết và có những bước đi thận trọng. Với những giấy tờ quan trọng thì nên cất giữ cẩn thận, ai muốn khai trương hay xuất ngoại thì nên chọn ngày khác. Tý - Ngọ Tương Xung dự báo có rắc rối liên quan tới tiền bạc, nhất là những người đang kinh doanh hoặc tự làm chủ doanh nghiệp. Nếu cần mua bán những tài sản có giá trị lớn thì nên đi cùng những người hợp tuổi hoặc để ngày đẹp hơn hẵng mua.

Cục diện ngũ hành Thủy Hỏa bất dung dự báo tình duyên có nhiều bất ổn. Cuộc sống này trắng đen lẫn lộn, có những chuyện mắt thấy tai nghe nhưng chưa hẳn là sự thật. Nếu cảm thấy không chơi được với nhau nữa thì nghỉ chơi, tuyệt đối không được nói xấu nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Công việc của tuổi Mùi suôn sẻ, đặc biệt là khoản lương thưởng, chế độ. Bình yên cũng là một dạng của phước lành, nếu thấy sự nghiệp không có khúc mắc chính là may mắn, đừng tham lam đòi hỏi thêm. Thêm vào đó, bản mệnh cần tỉnh táo trong mọi việc cũng như các mối quan hệ xã giao, tránh tin lầm người xấu mà hao tài. Cho vay tiền nhưng không đòi lại được, lúc cho vay thì người ta ngon ngọt, lúc bản mệnh đi đòi nợ thì lại chạy mất tích.

Về mặt tình cảm, có điềm chia tay, chia li, cãi nhau to tiếng. Nhiều người sắp tiễn người thân đi làm ăn xa hoặc chính bản mệnh phải rời xa gia đình. Con giáp này có phần bất an, nóng tính, dễ mất bình tĩnh. Nên bớt cái tôi của mình đi để mọi sự như ý, không vướng vào rắc rối.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm