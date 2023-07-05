Chuyên gia phong thủy cho rằng: 3 con giáp bùng nổ tài lộc, bứt tốc cực nhanh, hứng trọn vận may Trời ban, đổi đời trong chốc lát, xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn đúng ngày 27/7 tới

Công việc của người tuổi Mùi khá thuận lợi vì có quý nhân giúp đỡ. Với những biểu hiện của mình, bản mệnh có thể được cấp trên tạo cơ hội để thể hiện tài năng, đồng nghiệp hỗ trợ ăn ý hoặc được người nào có có kinh nghiệm chỉ bảo đường đi nước bước nên đạt được thành tích cao hơn. Con giáp này cũng sẽ được ưu ái về mặt tài lộc, vận trình cực kỳ tốt đẹp. Thời gian này bạn nên tập trung vào việc kiếm tiền, đừng để những lời nói ra nói vào khiến ý chí của bản thân bị lung lay mà bỏ lỡ cơ hội. Chỉ có chính bản thân bạn mới biết điều gì phù hợp với mình và mình cần làm gì để cải thiện chất lượng cuộc sống.

Ngũ hành xung khắc sẽ khiến chuyện tình cảm của những chú Dê có chút bị động, không diễn ra như mong đợi. Bạn không làm chủ được cảm xúc, dễ hành xử khó hiểu gây tổn thương cho nửa kia. Người độc thân cảm thấy chán nản và muốn buông xuôi khi đã cố gắng nhưng không tìm được nửa kia ưng ý cho mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có thể phải chịu tổn thương bởi những rạn nứt trong mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp. Bản mệnh sống hết mình với người khác nhưng chưa chắc vì thế mà họ sẽ đối tốt lại với mình. Con giáp này cần học cách chấp nhận những điều có thể xảy ra trong cuộc sống, cuộc sống vốn không chỉ có màu hồng. Công việc không mấy suôn sẻ khi xung quanh con giáp này vẫn có những kẻ tiểu nhân rình rập và gây cản trở, khó khăn. Bản mệnh lại có phần chủ quan nên tạo điều kiện thuận lợi cho kẻ xấu lợi dụng và biến cơ hội thành cạm bẫy, cơ hội đến tay lại trôi qua mất.

Kim sinh xuất cho Thủy là nguyên nhân khiến tình cảm lứa đôi đứng trước nhiều thử thách. Những cãi vã, xích mích trong tình yêu là điều không tránh khỏi, quan trọng là hai bạn vẫn còn tin tưởng và sẵn sàng tha thứ cho đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có thể có cơ hội để thăng tiến trên con đường công danh sự nghiệp. Con giáp này có lợi thế thể hiện năng lực của mình, nổi trội hơn hẳn giữa đám đông. Hơn thế nữa vận may còn đến trong các vấn đề tài chính, bản mệnh có thể đứng trước cơ hội đầu tư lý tưởng trong thời gian này. Tuy nhiên, dù vận trình tài lộc cho dù tốt tới đâu thì cũng không cho phép bản thân mình được chi tiêu quá thoải mái kẻo tiền bạc có là núi cũng hết sớm thôi.

Về mặt tình cảm, sự cứng nhắc về mặt thái độ, hành động dù là của bản mệnh hay đối phương cũng sẽ khiến mối quan hệ này khó mà phát triển lâu dài được. Khi còn bên nhau, hãy cố gắng mềm mỏng vì đó là người mà ta yêu thương, đừng để đến lúc mất đi mới hối hận.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm