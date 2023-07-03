Từ sau ngày 7/7 ĐỔI VẬN TĂNG TỐC: 3 con giáp gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Tuổi Thân với đầu óc thông minh và nhanh nhạy sẽ dễ dàng tìm ra hướng giải quyết phù hợp cho mọi vấn đề. Thành tích của bản mệnh khiến nhiều người phải nhìn nhận. Với những gì đã cống hiến cho tập thể, tuổi Thân có thể tự tin đề nghị cho bản thân được nhận một mức lương cao hơn và một vị trí xứng tầm hơn. Chắc hẳn, các nhà lãnh đạo tốt sẽ sẵn sàng trao cho bản mệnh những phần thưởng xứng đáng.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Thân biết yêu thương và chăm sóc cho những người thân yêu của mình. Hãy thể hiện cảm xúc của mình một cách thường xuyên hơn, bầu không khí trong gia đình bản mệnh sẽ ngày càng hòa hợp và ấm áp.

Người tuổi Dậu rất kiên định với mục tiêu của mình, dù bị người khác nói ra nói vào đi nữa. Bạn chắc chắn điều mình mong muốn là gì, thành tích bạn gặt hái được sẽ chứng minh việc bạn làm là hoàn toàn chính xác. Con giáp này còn được quý nhân giới thiệu cho những mối làm ăn cực kì triển vọng. Dù bạn sẽ phải vất vả đấy, song khoản tiền bạn kiếm được sẽ khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ. Bạn cũng sẽ chi tiêu thoải mái, không phải "thắt lưng buộc bụng".





Thổ sinh Kim, bạn rất trân trọng mối quan hệ giữa mình và nửa kia, chính vì vậy mà bạn luôn tìm cách hâm nóng tình cảm và tạo kỉ niệm đẹp cho đôi bên. Mối quan hệ giữa hai bạn là điều khiến cho nhiều người ngưỡng mộ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất nên hạn chế mâu thuẫn với người quyền cao chức trọng. Dù quan điểm của bạn có đúng đi nữa mà cách truyền đạt không lọt tai thì bạn cũng không thể thuyết phục được đối phương.

Ở chiều ngược lại, những người có chức có quyền không nên nghĩ tới việc dùng quyền lực của mình để chèn ép, thao túng người khác. Nếu bản mệnh làm việc không đứng đắn thì tương lai bạn sẽ phải hối hận vì phải trả giá đắt.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm