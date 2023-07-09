HÓA GIẢI TAI ƯƠNG: 3 con giáp vận may ập vào nhà, sự nghiệp thăng tiến, thuận buồm xuôi gió, phú quý nhàn hạ, tài lộc siêu vượng, đạt được ước mơ trong đời, cuộc sống diễn ra tốt đẹp bắt đầu từ giữa tháng 7/2023

Tuổi Thân có thể gặp phải không ít rắc rối trong công việc. Con giáp này khá hiếu thắng và đây là nhược điểm để người khác lợi dụng bản mệnh. Sự nóng giận rất dễ dẫn tới sai lầm, hãy giữ cho bản thân một cái đầu lạnh. Con giáp này cũng được nhắc nhở nên giữ tiền bạc cẩn thận, chớ để hớ hênh tạo điều kiện cho kẻ gian trộm cắp. Tuổi Thân cũng cần phải thắt chặt chi tiêu và không nên cho bất cứ ai vay tiền kẻo cho vay thì dễ nhưng lúc đòi lại rất khó.

Mối quan hệ lứa đôi có vẻ ngày càng xa cách và có chiều hướng sa sút. Cảm xúc của bản mệnh không còn được như trước, thái độ của đối phương cũng chẳng còn mặn mà. Nhưng thay vì vội vã buông tay nhau, cả hai nên tạo thêm cơ hội gần gũi, quan tâm bồi dưỡng mối quan hệ.

Tuổi Dậu được đón nhận tin mừng trên phương diện tài chính. Bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, nhận được lòng tin của khách hàng nên các khoản thưởng nóng hoặc lời lãi không hề thiếu. Nếu đang có một khoản tiền dư dả trong tay, bản mệnh có thể thử sức mình trong lĩnh vực đầu tư, bạn có cơ hội kiếm về một khoản khá triển vọng đấy. Nếu còn điều gì chưa rõ, bạn có thể hỏi người giàu kinh nghiệm hơn mình.



Kim khắc Mộc, đã đến lúc bạn nhìn lại bản chất mối quan hệ giữa mình và người ấy, đừng cố theo đuổi những điều xa vời. Nếu có thể cố gắng, hai người hãy tìm cách khắc phục những điều khác biệt. Nếu không thể, khuyên hai người nên đưa ra quyết định dứt khoát.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có cơ hội gặp được quý nhân trong công việc. Đây là dịp để bạn thể hiện năng lực của mình, chứng minh cho quý nhân thấy bạn hoàn toàn xứng đáng với sự nâng đỡ của đối phương. Vận may rất có lợi cho đường ngoại giao, giúp Tuất được nhiều người yêu mến. Cũng bởi bạn luôn cư xử đúng mực, khéo léo khi ra ngoài nên gây được thiện cảm, được quan tâm giúp đỡ trong nhiều việc. Nếu tận dụng các mối quan hệ quen biết thì người tuổi này có thể đạt được các mục tiêu về công việc hay tiền bạc.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm của bản mệnh không được như ý. Tuy khá hòa nhã với mọi người nhưng bản mệnh lại ngô nghê trong tình yêu, dễ làm đối phương hờn giận vì sự vô tâm của mình. Bạn nên chú ý cách hành xử của mình, đặc biệt là nên giữ khoảng cách với người khác phái khác.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm