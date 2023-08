NÂNG TẦM CUỘC SỐNG: 3 con giáp vận tài tăng tiến, sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc đè cả người, tiêu xài phủ phê, tình yêu viên mãn, cuộc sống đủ đầy liên tiếp 7 ngày cuối tháng 7/2023

Tuổi Dậu

Dậu may mắn đường công việc nhờ có Chính Quan nâng đỡ. Đặc biệt là những bạn đang xin việc, chờ tin tức thi cử, bầu cử, tăng lương thì thời gian tới sẽ có tin vui. Sau bao ngày vất vả thì tới đây bạn sẽ được may mắn chiếu cố, công việc mỉm cười, tương lai khởi sắc. Kim dưỡng Thủy mang đến tin vui tài lộc. Người buôn bán kinh doanh được phù trợ, buôn may bán đắt bất ngờ, tuổi này biết giữ chữ tín với khách hàng nên tiếng lành đồn xa, khách hàng tìm đến nhiều, tiết kiệm tiền cũng giỏi, biết xoay xở lúc nguy nan.