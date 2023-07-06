NÂNG TẦM CUỘC SỐNG: 3 con giáp vận tài tăng tiến, sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc đè cả người, tiêu xài phủ phê, tình yêu viên mãn, cuộc sống đủ đầy liên tiếp 7 ngày cuối tháng 7/2023

Dậu may mắn đường công việc nhờ có Chính Quan nâng đỡ. Đặc biệt là những bạn đang xin việc, chờ tin tức thi cử, bầu cử, tăng lương thì thời gian tới sẽ có tin vui. Sau bao ngày vất vả thì tới đây bạn sẽ được may mắn chiếu cố, công việc mỉm cười, tương lai khởi sắc. Kim dưỡng Thủy mang đến tin vui tài lộc. Người buôn bán kinh doanh được phù trợ, buôn may bán đắt bất ngờ, tuổi này biết giữ chữ tín với khách hàng nên tiếng lành đồn xa, khách hàng tìm đến nhiều, tiết kiệm tiền cũng giỏi, biết xoay xở lúc nguy nan.

Vận trình tình cảm lâm Tương Phá nên anh chị em trong nhà dễ có lục đục, cha mẹ và con cái bất hòa. Đôi khi không thể nhìn vẻ bề ngoài để phán đoán một con người nên ai nói gì về bạn cứ mặc kệ họ, mình nhẫn nhịn thì mình được thêm phước, họ nóng giận họ gặp quả báo.

Người tuổi Tuất hãy cố gắng kìm chế cái tôi, từ đó dự án đảm nhận đạt được thành công lớn. Những ai đang nối nghiệp gia đình hoặc muốn kinh doanh riêng sẽ được người có kinh nghiệm giúp đỡ, hãy mở lòng lắng nghe ý kiến góp ý từ người khác. Tài vận tiến triển nhờ Thiên Tài trợ vận. Dù năng lực chưa thực sự xuất sắc, nhưng bạn là con giáp tiết kiệm, ham làm, luôn biết kiếm tiền từ nhiều nguồn. Bạn không nên tự đắc khi gặp may, hãy im lặng, tiền bạc sẽ âm thầm tìm tới bạn.

Vận tình duyên của Tuất không được vui tươi vì Thổ Thủy bất dung. Có những mối quan hệ nên dừng lại trước khi quá muộn, đừng cố chấp duy trì. Đời không nói trước được điều gì, vì thế nên đừng vội hứa điều gì với người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Công việc của Hợi đỡ vất vả hơn hẳn. Nhiều người có thời gian nghỉ ngơi đi du lịch cùng cơ quan. Người làm chức cao có tiếng nói trong công ty, không để người khác lấn át nhưng đừng lạm dụng chức quyền để gây khó dễ cho người. Công việc làm ăn thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ nên cũng giỏi kiếm tiền. Tuổi Hợi có thể chi tiêu một chút cho bản thân và gia đình, đồng thời tìm hiểu thêm thông tin để đầu tư sinh lời trong thời gian tới.

Vận trình tình cảm của bản mệnh may mắn nên gia đình tránh được họa lớn nhỏ. Nhiều người sắp đón người thân từ xa trở về hoặc hội ngộ với bản mệnh cũ lâu ngày không gặp, tinh thần phấn khởi vui tươi, làm gì cũng thấy thoải mái.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm