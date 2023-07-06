TÀI LỘC QUẤN THÂN: 3 con giáp có vận may thăng tiến, nắm bắt cơ hội, của cải ngày càng rủng rỉnh, chất lượng cuộc sống có bước nhảy trong ngày giữa tháng 7/2023

Tuổi Tuất được Thiên Tài trao cho cơ hội thăng tiến trên con đường công danh sự nghiệp. Nếu bản mệnh theo nghiệp kinh doanh, tài chính, ngân hàng, kế toán thì càng như diều gặp gió, buôn may bán đắt. Nhưng cần đề phòng việc bị tiểu nhân dụ dỗ vào con đường cờ bạc, đầu tư làm ăn sai lầm. Đừng vì chuyện tiền nong trục trặc gần đây làm ảnh hưởng đến sức khỏe kẻo lại tốn thêm tiền nằm viện, chuyện đâu còn có đó nên cứ bình tĩnh. Đừng vì tiền bạc mà đánh mất lương tâm.

Cục diện Thổ khắc Thủy cảnh báo con giáp này phải có con mắt nhìn người để phân biệt người tốt kẻ xấu. Người tươi cười với bạn chưa chắc đã là người tố, đừng bày hết mọi chuyện của mình cho người ta xem. Bạn chịu thiệt nhưng không có ai thông cảm thật lòng, nên cứ phải cẩn thận.

Thiên Ấn chiếu mệnh cho biết Hợi là người khá trầm tính và có năng lực nhưng ít khi thể hiện ra. Đồng nghiệp xung quanh sẽ phải trầm trồ trước khả năng của tuổi Hợi nếu bạn chịu thể hiện trong những lúc quan trọng, khả năng được cất nhắc cực kỳ cao. Tài vận khởi sắc nhờ Tam Hội mở đường dẫn lối. Quý nhân xuất hiện phù trợ khiến mọi việc càng trở nên dễ dàng và trôi chảy hơn nhiều. Con giáp này cũng tránh được bẫy lừa đảo nhờ sự mách bảo của người thân, bảo toàn được ví tiền.

Vì biết bản thân nóng tính mất kiểm soát nên khi nóng giận thường im lặng để không làm người khác tổn thương. Bạn tỏa ra năng lượng ấm áp và tích cực cho những người xung quanh, ai cũng muốn nói chuyện với bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Công việc của tuổi Tý nắm chức vụ quan trọng sẽ gặp may. Nhiều người sẽ đòi được quyền lợi, tăng lương trong thời gian tới. Tuy nhiên nếu muốn đi lên có lẽ bản mệnh cần thêm chút nghị lực và tinh thần dám làm dám chịu. Vận trình tài chính của con giáp này ổn định. Chuyện tiền bạc trong ngày không mang đến cho bản mệnh những điều phiền lòng, nguồn tiền vào ổn định, không bị thất thoát, đây là vận may lớn nhất trong tuần này.

Bản mệnh dù có phần cực đoan nhưng lại có trái tim nhân hậu, hiền lành, hay thương người nhưng chính vì thế nên hay bị lợi dụng. Thời gian này nên làm thật tốt việc nhà mình, cần bớt giúp người kẻo làm ơn mắc oán. Tuổi Tý chỉ cần sống tử tế với người thân, báo hiếu cha mẹ là đủ.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm