CƠ HỘI ĐẾN: 3 con giáp vận khí hanh thông, may mắn hái được lộc, tài lộc tung cánh bay cao, bung ra nở rộ, nhiều may mắn gõ cửa từ sau ngày 13/7

Các mối quan hệ công việc, hợp tác làm ăn của Ngọ cũng diễn ra vô cùng tốt đẹp. Con giáp này được khuyến khích mở rộng vòng xã giao để tìm kiếm những cơ hội phát triển lớn hơn, sự nghiệp sẽ sớm bước sang trang mới. Tài vận cũng khá ổn, nguồn thu nhập chính cải thiện đáng kể cho thấy những cố gắng của con giáp này đã được đền đáp. Nhìn chung, tuổi Ngọ không phải lo lắng hay đắn đo quá nhiều đến chuyện chi tiêu.

Vận trình tình cảm của tuổi Ngọ được dự đoán là vô cùng khởi sắc. Đôi lứa yêu nhau đang có những ngày tháng ngọt ngào bên cạnh nhau. Điều bản mệnh cần làm là tin tưởng vào đối phương nhiều hơn, có vậy tình cảm mới càng thêm bền chặt.

Người tuổi Mùi làm lãnh đạo có thể đưa ra những quyết định thiếu chính xác. Bản mệnh quá tin tưởng vào bản thân nên không nhận ra những nguy cơ tiềm ẩn. Đây là bài học mà bạn cần phải ghi nhớ để tránh mắc phải lần sau. Với người làm công ăn lương, bạn nên chú ý tuân theo các quy tắc của tập thể, không nên làm mọi việc theo ý mình. Nếu bạn không biết cách hợp tác thì việc gì cũng làm không xong, thậm chí gây phiền phức cho người khác.



Mộc khắc Thổ, con giáp này không nên tự cho mình là người đúng đắn rồi lại đổ mọi tội lỗi lên đầu nửa kia của mình. Một khi khúc mắc xảy ra, cả hai người đều phải có thiện chí cùng giải quyết vấn đề.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân có thể gặp phải không ít rắc rối trong công việc. Bạn khá hiếu thắng và đây là nhược điểm để người khác lợi dụng bạn. Sự nóng giận sẽ chỉ khiến bạn mắc phải sai lầm trong công việc, hãy giữ cho bản thân một cái đầu lạnh. Bản mệnh cũng được nhắc nhở nên giữ tiền bạc cẩn thận, chớ để hớ hênh tạo điều kiện cho kẻ gian trộm cắp. Bạn cũng cần phải thắt chặt chi tiêu và không nên cho bất cứ ai vay tiền kẻo cho vay thì dễ nhưng lúc đòi lại rất khó.

Kim khắc Mộc, mối quan hệ lứa đôi có vẻ ngày càng xa cách và có chiều hướng sa sút. Cảm xúc của bản mệnh không còn được như trước, thái độ của đối phương cũng chẳng còn mặn mà là bao. Nhưng thay vì vội vã buông tay nhau, cả hai nên tạo thêm cơ hội gần gũi, quan tâm bồi dưỡng mối quan hệ.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm