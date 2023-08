Hé lộ 3 con giáp được nhiều quý nhân giúp đỡ, thăng tiến trong sự nghiệp, đón phước lành, vận may liên tiếp, tài lộc ùn ùn, áp lực cuộc sống biến mất bắt đầu từ giữa tháng 7/2023

Công việc của tuổi Mùi suôn sẻ, đặc biệt là khoản lương thưởng, chế độ hoặc những người làm công chức. Bình yên cũng là một dạng của phước lành, nếu thấy sự nghiệp không có khúc mắc chính là may mắn, đừng tham lam đòi hỏi thêm nhé. Bản mệnh cần tỉnh táo trong mọi việc cũng như các mối quan hệ xã giao, tránh tin lầm người xấu mà hao tài do nay lâm vào cục diện Thổ khắc Thủy. Cho vay tiền nhưng không đòi lại được, lúc cho vay thì người ta ngon ngọt, lúc bạn đi đòi nợ thì lại chạy mất tích.

Vận tình cảm lâm Tương Hại nên Mùi hơi bất an, nóng tính, dễ mất bình tĩnh. Có điềm chia tay, chia li, cãi nhau to tiếng. Nhiều người sắp tiễn người thân đi làm ăn xa hoặc chính bạn phải rời xa gia đình. Nên bớt cái tôi của mình đi để mọi sự như ý, không vướng vào rắc rối.

Tuổi Thân cẩn thận có sai sót trong việc buôn bán, hàng hóa, thỏa thuận hợp đồng. Những người làm ăn trái pháp luật rất dễ bị khui ra trong thời gian tới, hãy cẩn thận. Còn ai đang làm chức vụ cao ở công ty thì phải gánh nhiều việc quan trọng. Thân lao động chăm chỉ, tiền tài phất lên bất ngờ, giỏi thao túng tâm lý đối tác nhờ Tam Hợp cục theo sau. Lộc đến nhiều cũng là nhờ bản tính thiện lành, thường xuyên giúp đỡ những người khó khăn chứ không tự dưng mà có lộc như thiên hạ đồn thổi.

Kim sinh Thủy có lợi cho việc hẹn hò, yêu đương, kết hôn hoặc sinh nở. Trong tình yêu hãy giữ một tinh thần lạc quan rồi làm tròn trách nhiệm của mình, còn lại để tùy duyên là được, đừng suy nghĩ nhiều!

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu công việc may mắn. Đặc biệt là những người đang xin việc, chờ tin tức thi cử, bầu cử, tăng lương thì thời gian tới sẽ có tin vui. Sau bao ngày vất vả thì tới đây bản mệnh sẽ được may mắn chiếu cố, tương lai khởi sắc. Con giáp này còn được đón nhận tin vui tài lộc. Người buôn bán kinh doanh được phù trợ, buôn may bán đắt bất ngờ. Tuổi Dậu biết giữ chữ tín với khách hàng nên tiếng lành đồn xa, khách hàng tìm đến nhiều, tiết kiệm tiền cũng giỏi, biết xoay xở lúc nguy nan.

Tiếc là vận trình tình cảm dễ có lục đục, cha mẹ và con cái bất hòa. Đôi khi không thể nhìn vẻ bề ngoài để phán đoán một con người nên ai nói gì về bản mệnh cứ mặc kệ họ, mình nhẫn nhịn thì mình được thêm phước.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm