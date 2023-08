Sách Trời đã chấm: 3 con giáp được TRẢI SẴN CHIẾU VÀNG, tài lộc vượng phát, sự nghiệp bứt phá, tiền chất chật nhà, tinh thần phơi phới hân hoan bội phần từ sau ngày Tam Nương 14/7

Tuổi Dần xông xáo, không chỉ biết áp dụng kiến thức có sẵn vào thực tế mà còn đưa ra nhiều phương pháp cải tiến độc đáo. Con giáp này được khuyên hãy thử thách bản thân nhiều hơn để có được những trải nghiệm thú vị. Đón nhận nhiều may mắn bất ngờ về tài lộc. Con giáp này có thể mở rộng kinh doanh một cách nhanh chóng. Có thể nói lúc này tiền bạc không phải nghĩ. Thế nhưng đừng nên hoang phí nếu không bản mệnh sẽ sớm nhận hậu quả của việc này.

Vận trình sự nghiệp của tuổi Dậu có dấu hiệu sa sút ngoài tầm kiểm soát của bạn. Dù con giáp này đã cố gắng rất nhiều nhưng thành công vẫn nằm ngoài tầm tay, vất vả rất nhiều nhưng không có thành quả xứng đáng. Ngoài ra, tuổi Dậu còn có điềm báo dễ bị lừa gạt trong chuyện tiền bạc vì quá thật thà. Mặc dù bạn được khen ngợi vì luôn biết cách tạo dựng mối quan hệ, nhưng trong kinh doanh làm ăn thì phải lựa chọn đối tác phù hợp để tránh những sự cố không mong đợi.

Về tình cảm, bạn nên mở lòng hơn và thôi để chuyện cũ ám ảnh, trở thành rào cản ngăn bạn đến với những điều tốt đẹp hơn. Nếu không tự mình hàn gắn vết thương lòng, dù có người thật sự yêu thương bạn xuất hiện thì bạn cũng rất có thể sẽ bỏ lỡ đối phương vì sự do dự của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu bị Tương Hại tác động nên có thể sẽ xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp hay khách hàng do quá trình bàn bạc công việc không đạt được thống nhất. Tuy nhiên, con giáp này phải bình tâm suy xét để giải quyết tình huống sao cho thật thấu đáo, đừng chọn giải pháp tranh luận tới cùng. Vận may không nhiều nên bạn cũng cần thận trọng trong những vấn đề tiền bạc hay đầu tư tài chính. Nhất là những người muốn thử vận may ở những trò như xổ số, lô đề, bài bạc… thì tốt nhất nên từ bỏ ý định bởi những việc này không chỉ gây lãng phí tiền bạc mà không mang lại kết quả gì.

Tuổi Sửu cũng sẽ thấy một chút muộn phiền vì chuyện tình yêu không được suôn sẻ như ý. Hết công việc lại tới tình cảm gặp nhiều rắc rối, con giáp này cảm thấy vô cùng chán chường, mệt mỏi. Đối phương chẳng những không thông cảm cho những áp lực mà bạn đang phải trải qua mà còn có những đòi hỏi vô cùng vô lý.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm