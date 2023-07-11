HƯỞNG VÍA Thần Tài: 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tiền chảy đều đều vào túi, gặp được nhân duyên, tận hưởng cuộc sống phú quý, bao người ngưỡng mộ từ sau ngày 17/7

Người tuổi Hợi hành xử khá cực đoan, bạn thậm chí bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của người khác. Bạn cho rằng chỉ có mình mới là người hiểu tình hình thực tế. Con giáp này cần biết rằng, sự kiên trì và quyết đoán sẽ dẫn lối bạn tới với thành công, tuy nhiên, bạn cũng cần phải học cách lắng nghe ý kiến của người khác để thay đổi góc nhìn, chớ nên tự coi mình là trung tâm và coi thường người khác. Thủy khắc Hỏa, có vẻ như bạn đang theo dõi người ấy quá sát sao đấy. Hãy tin tưởng nửa kia nhiều hơn và để đối phương có một khoảng trời riêng, nếu không người ấy sẽ rất mệt mỏi, thậm chí muốn tìm cách thoát khỏi bạn.

Tuổi Tỵ đạt được những bước tiến rõ rệt trên con đường sự nghiệp. Con giáp này luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời sẵn sàng nhận thêm các nhiệm vụ khó nên được lãnh đạo đánh giá rất cao.

Người có chức có quyền khẳng định được vị thế và cái uy của mình nên thường nhận được sự tôn trọng của cấp dưới. Con giáp này hoàn toàn có thể giúp tập thể đạt được những thành tựu to lớn hơn, vì thế hãy tiếp tục cố gắng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu làm công việc tự do được nhận khoản tiền công xứng đáng. Bạn càng lúc càng khẳng định được vị thế nên khách hàng, đối tác lúc nào cũng tấp nập. Người làm ăn kinh doanh có thể xem xét dần mở rộng thị trường. Tất nhiên, ở giai đoạn mới bắt đầu, bản mệnh sẽ không tránh khỏi vất vả, song dần dần, bạn sẽ trông thấy kết quả ở những việc mình làm, từ đó có nhiều niềm tin và động lực hơn.

Hỏa khắc Kim, người tuổi Dậu nên xem xét lại những mối quan hệ xung quanh mình. Có những người đáng để kết giao, luôn sẵn lòng giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn, nhưng cũng có những người muốn tiếp cận bạn chỉ để lợi dụng hoặc gây tổn thương cho bạn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm