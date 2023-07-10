Cuối tháng 7/2023: 3 con giáp được Thần Tài ưu ái, vận may tăng vọt, công việc thăng tiến vượt trội, tiền tài dư dả, an nhàn vô cùng, gia đình thì hạnh phúc, vui vẻ, tìm được ý trung nhân

Người tuổi Tý có một ngày tài chính rủng rỉnh. Bản mệnh nhận được khoản tiền lời lãi từ những khoản đầu tư hoặc gửi tiết kiệm từ trước đó. Thậm chí, một số người còn nhận được tiền may mắn do trúng số, trúng thưởng. Bạn nên có cách sử dụng khoản tiền này hợp lý để lãi mẹ đẻ lãi con. Nếu chi tiêu phung phí thì cuối cùng, bạn sẽ lại trắng tay thôi. Thủy khắc Hỏa cho thấy mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia ngày càng lâm vào bế tắc. Hai người thường nổi nóng với nhau chỉ vì những việc nhỏ nhặt. Dường như không ai chịu thông cảm cho đối phương.

Tuổi Sửu vướng vào những mâu thuẫn, tranh chấp với đồng nghiệp. Vì danh lợi mà nhiều người sẵn sàng trở mặt, tìm cách hãm hại người quen. Con giáp này cần phải tỉnh táo để đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn. Tốt nhất, bản mệnh nên tập trung vào nhiệm vụ của mình và tránh lo chuyện bao đồng. Nếu nhận thấy ai đang mang lại ảnh hưởng không tốt với mình, cũng hãy chủ động kéo giãn khoảng cách, chớ để mình chịu tác động xấu.

Các cặp đôi tuổi Sửu được tận hưởng một ngày hạnh phúc. Dù ngoài xã hội con giáp này phải chịu đựng nhiều áp lực, song chỉ cần nhìn thấy nửa kia, bản mệnh đã cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ trở lại ngay.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần cần cẩn thận trước nguy cơ bị kẻ tiểu nhân âm thầm hãm hại. Bản mệnh cần đặc biệt cảnh giác với những kẻ đon đả, tìm cách lấy lòng mình. Với người làm lãnh đạo, bạn cần phải sáng suốt để đưa ra những quyết định đúng đắn, chớ nên ba phải tin theo lời xúi giục của kẻ khác. Mọi quyết định của bản mệnh không chỉ ảnh hưởng tới chính bản thân mà còn tới cả tập thể, vì thế càng cần cẩn trọng hơn.

May mắn trên phương diện tình cảm có Mộc sinh Hỏa, con giáp này nên tâm sự, trò chuyện với gia đình của mình nhiều hơn. Mọi người có thể đưa ra cho bạn những gợi ý hữu ích, giúp bạn thoát khỏi tình trạng bế tắc ở hiện tại.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm