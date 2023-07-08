Hé lộ 3 con giáp đón nhận nhiều may mắn bất ngờ từ lộc Trời, làm ăn tấn tới, tiền bạc dư dả, cuộc sống giàu có thảnh thơi, bao người ganh tỵ sau ngày 11/7

Nếu còn điều gì chưa rõ, bạn nên hỏi lại ý kiến lãnh đạo hoặc tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh, đừng làm việc theo cảm tính. Với người làm lãnh đạo, bạn chớ nên quá hà khắc với cấp dưới của mình. Nếu cấp dưới không cố tình phạm lỗi thì bạn không nên trách phạt nặng nề, gây áp lực chung cho cả tập thể. Hãy hành xử rộng lượng hơn, bạn sẽ được nhiều người tôn trọng hơn.

Mộc khắc Thổ, có thể những hành động bạn cho là đúng lại khiến nửa kia tổn thương. Con giáp này cần học cách đặt mình vào vị trí của người khác, đừng tự coi mình là trung tâm, lấy cảm xúc của mình để phán đoán cảm xúc của người khác.

Tuổi Thân có thể gặp phải không ít rắc rối trong công việc. Con giáp này khá hiếu thắng và đây là nhược điểm để người khác lợi dụng bản mệnh. Sự nóng giận rất dễ dẫn tới sai lầm, hãy giữ cho bản thân một cái đầu lạnh. Con giáp này cũng được nhắc nhở nên giữ tiền bạc cẩn thận, chớ để hớ hênh tạo điều kiện cho kẻ gian trộm cắp. Tuổi Thân cũng cần phải thắt chặt chi tiêu và không nên cho bất cứ ai vay tiền kẻo cho vay thì dễ nhưng lúc đòi lại rất khó.

Mối quan hệ lứa đôi có vẻ ngày càng xa cách và có chiều hướng sa sút. Cảm xúc của bản mệnh không còn được như trước, thái độ của đối phương cũng chẳng còn mặn mà. Nhưng thay vì vội vã buông tay nhau, cả hai nên tạo thêm cơ hội gần gũi, quan tâm bồi dưỡng mối quan hệ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bạn luôn đặt ra những mục tiêu rõ ràng trong công việc cũng như học tập, không bị phân tâm hay chùn bước bởi ngoại cảnh, giữ được sự kiên trì cao độ. Với kỹ năng và kinh nghiệm tích lũy trong suốt thời gian vừa qua, người tuổi Dần hoàn toàn có thể tự tin vào chính mình, có quyền được hưởng đãi độ tốt hơn với vị trí cao hơn.

Sức khỏe có dấu hiệu sa sút, có thể là do bạn làm việc quá nhiều. Công việc lúc nào cũng bận rộn, bạn làm việc luôn chân luôn tay. Hãy chú ý những dấu hiệu từ cơ thể, mệt mỏi thì phải đến bác sĩ ngay nhé.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm