Thần Tài gõ cửa chỉ mặt: 3 con giáp gom hết lộc Trời, may mắn ngút ngàn, xây dựng sự nghiệp hoành tráng, trong tay cơ ngơi đồ sộ, ngồi trên đống tiền, giàu nứt vách sau ngày 20/7

Tâm linh - Tử vi 07/07/2023 01:41

Chỉ điểm 3 con giáp được thần Tài gõ cửa nên sẽ có tiền ập vào nhà, mở cửa là thấy cơ hội đổi đời khiến ai cũng hờn ghen.

Tuổi Dần

Tuổi Dần có quyết tâm thực hiện kế hoạch. Con giáp này dám bỏ ngoài tai lời bàn lùi của mọi người xung quanh và tiến về phía trước, cho dù không có ai ủng hộ. Tuy nhiên, tuổi Dần cần phải phân biệt đâu là lời khuyên hữu ích để có thể lắng nghe đúng lúc. Đừng gạt bỏ mọi ý kiến của người khác, bởi như vậy sẽ khiến bản mệnh bỏ sót nhiều gợi ý đáng quý giúp tránh khỏi khó khăn.

Nếu có ý định xuất hành, tuổi Dần nên đi về hướng Tây Bắc để gặp Hỷ thần và hướng Đông Nam để gặp Tài thần, giúp mọi việc được tiến hành một cách suôn sẻ và thuận lợi hơn.

Thần Tài gõ cửa chỉ mặt: 3 con giáp gom hết lộc Trời, may mắn ngút ngàn, xây dựng sự nghiệp hoành tráng, trong tay cơ ngơi đồ sộ, ngồi trên đống tiền, giàu nứt vách sau ngày 20/7 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tỷ Kiên ghé thăm đòi hỏi con giáp tuổi Mão vừa thận trọng trong hành động vừa cân nhắc trong lời ăn tiếng nói của mình. Có thể người ta hiểu nhầm ý và làm sai khiến bạn gặp rắc rối. Thế nhưng hãy cố gắng bình tĩnh, xử lý vấn đề một cách cẩn thận và tránh việc tranh cãi.

Ngũ hành xung khắc cũng ảnh hưởng tới cả tình cảm trong gia đình. Lục đục, căng thẳng xảy ra cũng chỉ vì một số vấn đề nhỏ không thể thống nhất. Nếu có thể hãy nhường người ta phần thắng thì mọi việc sẽ êm xuôi ngay thôi. Thời gian này, phù hợp cho những chuyến đi dài ngày vì chúng sẽ mang lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời. Hãy cùng mọi người lên kế hoạch ngay từ bây giờ để giúp bạn cảm thấy phấn chấn, vui vẻ trở lại.

Thần Tài gõ cửa chỉ mặt: 3 con giáp gom hết lộc Trời, may mắn ngút ngàn, xây dựng sự nghiệp hoành tráng, trong tay cơ ngơi đồ sộ, ngồi trên đống tiền, giàu nứt vách sau ngày 20/7 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn dễ lâm vào cảnh hao tài tốn của. Nếu bản mệnh vội vàng chạy theo bước chân người khác và không chú ý đến thực lực của bản thân thì có thể vướng vào những phi vụ làm ăn thua lỗ.

Con giáp này được nhắc nhở chớ dành tiền cho những việc không thực sự cần thiết. Trong thời điểm tài chính không dư dả, hãy chỉ dành tiền cho những món đồ thực sự cần thiết. Chạy theo xu hướng chưa chắc đã đem lại hiệu quả tích cực gì với bản mệnh.

Thần Tài gõ cửa chỉ mặt: 3 con giáp gom hết lộc Trời, may mắn ngút ngàn, xây dựng sự nghiệp hoành tráng, trong tay cơ ngơi đồ sộ, ngồi trên đống tiền, giàu nứt vách sau ngày 20/7 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Thời điểm VÀNG: 3 con giáp gặp nhiều điều may, quý nhân phù trợ, công việc thăng tiến chóng mặt, nhanh chóng nắm bắt để đổi đời, tha hồ tận hưởng hạnh phúc ngất ngây sau ngày 13/7

Thời điểm VÀNG: 3 con giáp gặp nhiều điều may, quý nhân phù trợ, công việc thăng tiến chóng mặt, nhanh chóng nắm bắt để đổi đời, tha hồ tận hưởng hạnh phúc ngất ngây sau ngày 13/7

3 con giáp hãy sẵn sàng chào đón những ngôi sao may mắn đến với mình nhé. Không chỉ có thể phát triển sự nghiệp mà còn ổn định mọi mặt, đặc biệt về vấn đề tài chính cải thiện rõ rệt.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Video 23 phút trước
Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Tâm sự 38 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Tâm sự 53 phút trước
Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Video 1 giờ 23 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng