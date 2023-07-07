Thần Tài gõ cửa chỉ mặt: 3 con giáp gom hết lộc Trời, may mắn ngút ngàn, xây dựng sự nghiệp hoành tráng, trong tay cơ ngơi đồ sộ, ngồi trên đống tiền, giàu nứt vách sau ngày 20/7

Tuổi Dần có quyết tâm thực hiện kế hoạch. Con giáp này dám bỏ ngoài tai lời bàn lùi của mọi người xung quanh và tiến về phía trước, cho dù không có ai ủng hộ. Tuy nhiên, tuổi Dần cần phải phân biệt đâu là lời khuyên hữu ích để có thể lắng nghe đúng lúc. Đừng gạt bỏ mọi ý kiến của người khác, bởi như vậy sẽ khiến bản mệnh bỏ sót nhiều gợi ý đáng quý giúp tránh khỏi khó khăn.

Nếu có ý định xuất hành, tuổi Dần nên đi về hướng Tây Bắc để gặp Hỷ thần và hướng Đông Nam để gặp Tài thần, giúp mọi việc được tiến hành một cách suôn sẻ và thuận lợi hơn.

Tỷ Kiên ghé thăm đòi hỏi con giáp tuổi Mão vừa thận trọng trong hành động vừa cân nhắc trong lời ăn tiếng nói của mình. Có thể người ta hiểu nhầm ý và làm sai khiến bạn gặp rắc rối. Thế nhưng hãy cố gắng bình tĩnh, xử lý vấn đề một cách cẩn thận và tránh việc tranh cãi.



Ngũ hành xung khắc cũng ảnh hưởng tới cả tình cảm trong gia đình. Lục đục, căng thẳng xảy ra cũng chỉ vì một số vấn đề nhỏ không thể thống nhất. Nếu có thể hãy nhường người ta phần thắng thì mọi việc sẽ êm xuôi ngay thôi. Thời gian này, phù hợp cho những chuyến đi dài ngày vì chúng sẽ mang lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời. Hãy cùng mọi người lên kế hoạch ngay từ bây giờ để giúp bạn cảm thấy phấn chấn, vui vẻ trở lại.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn dễ lâm vào cảnh hao tài tốn của. Nếu bản mệnh vội vàng chạy theo bước chân người khác và không chú ý đến thực lực của bản thân thì có thể vướng vào những phi vụ làm ăn thua lỗ.

Con giáp này được nhắc nhở chớ dành tiền cho những việc không thực sự cần thiết. Trong thời điểm tài chính không dư dả, hãy chỉ dành tiền cho những món đồ thực sự cần thiết. Chạy theo xu hướng chưa chắc đã đem lại hiệu quả tích cực gì với bản mệnh.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm