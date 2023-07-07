Điểm danh 3 con giáp nhờ lộc Trời ban, tài vận hanh thông, quý nhân tương trợ, vô cùng vượng phát, thu nhập kếch xù, tình duyên khởi sắc, cuộc sống có nhiều chuyển biến tốt đẹp từ sau ngày 10/7

Tuổi Tỵ cần hạn chế va chạm với người có chức có quyền. Dù có bất mãn với đối phương đi nữa, bản mệnh cũng chớ thể hiện cảm xúc quá rõ ràng, khiến đối phương để ý và tìm cách chèn ép mình.

Về mặt tình cảm, người độc thân có thể khiến cho người mình thầm mến đã lâu cảm động. Sự chân thành và chủ động của bản mệnh khiến đối phương khó có thể làm ngơ. Hôm nay, đối phương có thể cho con giáp này cơ hội tiến đến gần hơn. Người đã lập gia đình luôn quan tâm đến suy nghĩ và cảm nhận của nửa kia, chính vì vậy mà bản mệnh chẳng làm việc gì khiến đối phương phật lòng. Quan hệ của hai người ngày càng bền vững theo thời gian.

Nhờ có sự giúp sức của Thực Thần con giáp tuổi Ngọ thoải mái khi là chính mình, không có chút lo sợ nào khiến bạn bận tâm. Hôm nay dường như bạn có khả năng thần kỳ để truyền đạt mọi câu chuyện một cách rành mạch, rõ nghĩa nhất. Nếu có thể, bạn nên chia sẻ vận may của mình cho người khác vì đó là cách để bạn có nhiều may mắn hơn. Hoặc đơn giản là làm những việc thiện nhỏ như giúp đỡ người nghèo một bữa ăn, ít tiền lẻ,...



Ngũ hành tương sinh cho thấy dù công việc có nhiều khó khăn nhưng bù lại, tinh thần vô cùng sung sức và hứng khởi, hoàn toàn sẵn sàng để bắt tay vào công việc. Nhờ thế mà cuối ngày tổng kết lại có thể thấy bạn xử lý được lượng lớn công việc.

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Tuổi Mùi

Tuổi Mùi xui xẻo có thể trở thành mục tiêu công kích của mọi người xung quanh. Tuy nhiên cây ngay không sợ chết đứng, nếu bản mệnh không làm gì sai thì không việc gì phải chùn bước. Nếu có thời gian rảnh, con giáp này nên bước chậm lại để có thể nhìn nhận và đánh giá lại những gì mình đã làm. Có thể cách làm việc của bản mệnh chưa thỏa đáng nên mới gây mất lòng mọi người. Hãy thay đổi để hóa giải tình trạng đó.

Tuổi Mùi còn được nhắc nhở nên quan tâm hơn đến tình hình sức khỏe của bản thân, chớ nên làm việc quá sức, đặc biệt nếu tuổi đã cao. Đồng thời, bản mệnh cũng nên có chế độ sinh hoạt điều độ, hạn chế ăn đồ quá cay nóng hoặc nhiều dầu mỡ.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm