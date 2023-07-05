Top 3 con giáp được thần Phật sủng ái, luôn tràn đầy năng lượng, bình an vạn sự, hưởng lộc trời cho, tình duyên nở rộ, cuộc sống được nâng lên tầm cao mới sau ngày 7/7

Tâm linh - Tử vi 05/07/2023 22:58

Dưới đây là 3 con giáp phát huy tài năng vốn có, bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội xung quanh thì sẽ đổi đời trong nháy mắt.

Tuổi Mão

Mão gặp Kiếp Tài giáng họa nên cực kỳ mệt mỏi với công việc hiện tại, kinh doanh không đắt hàng. Có những kế hoạch đã được vạch ra nhưng chưa thực hiện được do nhiều cản trở. Làm ăn đừng tin bất cứ ai hoàn toàn ngoài bản thân mình kẻo bị họ lừa lúc nào không biết. Ảnh hưởng mạnh đến tài vận của con giáp này. Rồi bạn sẽ nhận ra bộ mặt thật của một số người khi nhắc đến chuyện tiền nong. Với những quyết định mua bán thì nên để ngày khác hẵng làm, hôm nay là ngày xấu của bạn.

 

Tình duyên là điểm sáng nhờ Thủy Mộc tương sinh. Vì hiểu chuyện, nên thường nghĩ thay cho người khác, không thích chấp vặt. Bên cạnh đó bạn cũng nhận được sự đối đãi tử tế từ người khác đem lại.

Top 3 con giáp được thần Phật sủng ái, luôn tràn đầy năng lượng, bình an vạn sự, hưởng lộc trời cho, tình duyên nở rộ, cuộc sống được nâng lên tầm cao mới sau ngày 7/7 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần vất vả đường công việc vì lâm Tỷ Kiên, hay bị tay chân cấp dưới, đồng nghiệp đổ oan, đang bình an vô sự lại có rắc rối từ đâu rơi trúng đầu. E rằng muốn nghỉ ngơi cũng không thể yên ổn, nay mà phải lo nghĩ đủ thứ, làm ăn thì khó khăn. Bạn sẽ có được cơ hội kiếm tiền trông thấy hoặc một khoản tiền từ bạn bè, nợ nần, kinh doanh, lãi gửi ngân hàng mang lại. Cho nên có thể thấy nhiều khả năng ngày mới của bạn là ngày khá may mắn trong đường tiền bạc.

Vận tình cảm là điểm sáng nhờ Thủy dưỡng Mộc. Lúc khó khăn, ai có thể bỏ mặc bạn nhưng người thân của bạn ko bao giờ bỏ bạn! Cứ sống tốt với người nhà, báo hiếu cha mẹ toàn vẹn thì sẽ có phước phần, không phải lo lắng nhé. 

Top 3 con giáp được thần Phật sủng ái, luôn tràn đầy năng lượng, bình an vạn sự, hưởng lộc trời cho, tình duyên nở rộ, cuộc sống được nâng lên tầm cao mới sau ngày 7/7 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn làm kế toán, tài chính, sẽ may mắn hơn những người khác. Có khả năng cao sẽ được thưởng nóng hoặc có tiền lộc từ khách hàng, tuy nhiên con giáp này chớ ngủ quên trên chiến thắng hay ham mê đen đỏ kẻo sự nghiệp đi lùi. Điểm đáng chú ý nhất chính là tài chính. Cây càng to thì gió càng tới, lúc bản mệnh làm ra tiền sẽ có những người ghen tị, nhòm ngó, nhiều người kéo tới mượn tiền, cần hết sức thận trọng.

Vận trình tình cảm thuận lợi. Vợ chồng dù ở bên cạnh mắng nhau suốt ngày nhưng hễ xa một chút là nhớ. Con cái mạnh khỏe bình an, đi xa làm ăn có thể vượt qua hoạn nạn.

Top 3 con giáp được thần Phật sủng ái, luôn tràn đầy năng lượng, bình an vạn sự, hưởng lộc trời cho, tình duyên nở rộ, cuộc sống được nâng lên tầm cao mới sau ngày 7/7 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

THẦN TÀI HẬU THUẪN: 3 con giáp bứt tốc cực nhanh, giàu nhanh chóng mặt, gặt hái được nhiều thành tựu, giàu sang phú quý, 'tiền đẻ ra tiền’, cuộc sống dư dả sau ngày 15/7

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Vận thế của 3 con giáp này sẽ vượng phát, hỷ sự nối tiếp, mọi việc hanh thông, vận may ập đến, càng có nhiều cơ hội.

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