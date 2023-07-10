Bước vào giữa 7/2023: 3 con giáp được quý nhân phù trợ, công việc suôn sẻ, càng làm ăn càng sinh lời, có cơ hội thăng quan tiến chức, tiền bạc trút xuống nhà như mưa, cuộc sống luôn đầy đủ, bình yên

Người tuổi Ngọ có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Sự cố gắng từ trước đến nay của bạn đã chinh phục được lòng tin của đối phương, quý nhân sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội phát triển đáng quý. Chuyện làm ăn kinh doanh cũng có tin vui báo về. Bạn xây dựng được mạng lưới khách hàng rộng rãi nên lúc nào tiền bạc cũng chảy về trong túi. Bạn đang dần khẳng định được vị thế của mình trên thị trường.

Tuổi Mùi dễ gặp trục trặc trong công việc. Khi xảy ra bất đồng ý kiến với đồng nghiệp hoặc bạn bè, bản mệnh cần chú ý giữ bình tĩnh và nêu rõ quan điểm của mình. Con giáp này cũng cần chú ý không nên xử lý công việc trong trạng thái kích động, thiếu lý trí, bởi như vậy rất dễ mắc phải lỗi sai. Đồng thời, có thể đây cũng chính là nguyên nhân khiến bản mệnh và mọi người không cùng chung quan điểm.

Theo quan niệm dân gian, con giáp này nên làm mọi việc trừ những việc động thổ. Vì thế, bản mệnh có thể lên kế hoạch thực hiện công việc phù hợp để quá trình làm việc gặp được nhiều may mắn, gặt hái thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân chỉ cần bình tĩnh xử lý công việc và trao đổi kinh nghiệm với mọi người thì bản mệnh có thể giải quyết nhanh chóng tất cả mọi vấn đề. Bên cạnh đó, đừng ngại mở lòng mình và giữ thái độ niềm nở với tất cả mọi người, có thể quý nhân tương lai của bạn đang ở ngay bên cạnh đấy. Hãy luôn tạo ấn tượng thất tốt với mọi người xung quanh, mọi việc cũng sẽ theo đó mà trở nên trôi chảy.

Tuy nhiên, Hỏa khắc Kim cảnh báo những tác động tiêu cực trên phương diện tình cảm. Nếu đã lập gia đình, bạn cần chú ý giữ khoảng cách thích hợp với người khác giới, đừng ham vui nhất thời gây tổn hại đến những người thân yêu nhất.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm