Từ ngày 13-23/7: 3 con giáp Quán Thế Âm phù hộ độ trì, tràn đầy hỏa khí về tài lộc, phúc lộc dồi dào, đào hoa nở rộ, cả đời hạnh phúc, cuộc sống ngày càng thăng hoa

Tuổi Tỵ gặp không ít sóng gió. Con giáp này nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói và hành động của mình để tránh thị phi, những điều bàn tán không hay ảnh hưởng tới uy tín cá nhân cũng như danh tiếng trong sự nghiệp. Nhất là với những người đang trong quá trình cạnh tranh chức vụ hay làm ăn càng phải giữ mình cẩn thận. Con giáp này có thể bị đối phương chơi xấu, hãm hại sau lưng mà không hay biết. Nếu có thể bình yên vượt qua khó khăn lần này, bản mệnh sẽ có thu hoạch bất ngờ.

Bù lại, vận trình tình cảm của con giáp này có phần suôn sẻ hơn trước, nhờ vậy mà tuổi Tỵ luôn cảm thấy thoải mái và dễ thở hơn nhiều. Những mâu thuẫn trước đó được tháo gỡ, các cặp vợ chồng vui vẻ, hòa thuận bên nhau.

Người tuổi Ngọ trải qua một ngày thuận lợi. Về cơ bản, các công việc bạn cần giải quyết hôm nay đều là những việc bạn đã xử lý quen tay, vì thế mà bạn cảm thấy rất tự tin, thậm chí bạn có thể hướng dẫn người khác. Người làm kinh tế có thể xem xét đến việc kí kết hợp đồng với các đối tác nếu bạn đã tìm hiểu kĩ các thông tin về đối phương và về dự án trước mắt. Đôi bên hợp tác ăn ý có thể giúp lợi nhuận kiếm về nhiều hơn dự kiến.



Mộc sinh Hỏa, phương diện tình cảm cũng báo về tin vui cho con giáp này. Bản mệnh rất trân trọng những gì người ấy dành cho mình và cũng đáp lại đối phương bằng một tình cảm tương tự. Quan hệ hai người ấm lên nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có thể chịu thiệt thòi, vạ miệng vì lời ăn tiếng nói, mang điều tiếng chỉ vì những chuyện từ trên trời rơi xuống trong ngày Thương Quan tác động. Lời khuyên dành cho con giáp này là không nên tham gia vào chuyện của người khác nếu không liên quan tới mình.

Mộc khắc Thổ, phương diện tình cảm của người tuổi Mùi có nhiều khúc mắc khó tháo gỡ. Tình bạn thay đổi, tình thân nhiều biến cố, tình yêu đôi lứa cũng nảy sinh mâu thuẫn khiến bản mệnh buồn bã và thất vọng, cảm thấy bế tắc trong những rắc rối và các mối quan hệ này.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm