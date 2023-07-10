TẬN DỤNG THỜI CƠ: 3 con giáp thần Phật chở che, công việc tiến triển tốt, nhiều khoản thu nhập đến, đường tình duyên khá suôn sẻ, cuộc đời bước sang trang mới từ sau ngày 23/7

Người tuổi Tuất còn độc thân có thể được giới thiệu cho đối tượng khá triển vọng. Chỉ cần bạn chịu mở lòng mình, bạn ắt sẽ nhận thấy nhiều điều đáng quý và thú vị ở đối phương. Với người đã lập gia đình, bạn ý thức được trách nhiệm của bản thân nên luôn dành thời gian và sự quan tâm cho các thành viên. Hơn nữa, gia đình chính là động lực để bạn cố gắng phấn đấu mỗi ngày, hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.

Kiếp Tài đem tới cho bản mệnh lòng quyết tâm chinh phục các mục tiêu. Bạn không ngại khó khăn ở trước mắt bởi theo bạn, khó khăn chính là lúc rèn luyện bản thân, khẳng định bản lĩnh, khiến mọi người phải nhìn mình bằng ánh mắt khác xưa.

Người tuổi Thân nhanh chóng làm quen được với nội dung công việc hoặc với môi trường làm việc mới. Tính cách cởi mở, nhiệt tình khiến bạn đi đâu cũng được mọi người chào đón. Chuyện làm ăn kinh doanh cũng tiến triển thuận lợi như ý muốn. Bạn có thể được khách hàng hoặc đối tác thân thiết giới thiệu thêm cho những mối làm ăn triển vọng. Hãy căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng của bản thân để đón nhận cơ hội nhé.



Hỏa khắc Kim, tiếc rằng phương diện tình cảm lại không yên ổn như mong muốn. Người ấy có vẻ chưa hiểu nên chưa thông cảm được cho sự bận rộn của bạn. Bạn nên chia sẻ với đối phương nhiều hơn để người ấy được rõ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu làm việc tự do được nhận khoản tiền công xứng đáng. Con giáp này càng lúc càng khẳng định được vị thế, làm ăn khách hàng, đối tác lúc nào cũng tấp nập. Người làm ăn kinh doanh có thể xem xét dần mở rộng thị trường. Ở giai đoạn mới bắt đầu, bản mệnh sẽ không tránh khỏi vất vả, song dần dần, sẽ trông thấy kết quả ở những việc mình làm, từ đó có nhiều niềm tin và động lực hơn.

Ngoài ra, con giáp này nên xem xét lại những mối quan hệ xung quanh. Có những người đáng để kết giao, luôn sẵn lòng giúp đỡ khi bản mệnh gặp khó khăn, nhưng cũng có những người muốn tiếp cận chỉ để lợi dụng hoặc gây tổn thương cho bản mệnh.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm