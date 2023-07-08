Top 3 con giáp mang mệnh phú quý, vận phất lên như diều gặp gió, công thành danh toại, tình duyên thăng hoa rực rỡ, cuộc đời hạnh phúc, khiến ai cũng ngưỡng mộ từ cuối tháng 7/2023

Tuổi Mùi có thể chịu thiệt thòi, vạ miệng vì lời ăn tiếng nói, mang điều tiếng chỉ vì những chuyện từ trên trời rơi xuống. Lời khuyên dành cho con giáp này là không nên tham gia vào chuyện của người khác nếu không liên quan tới mình.

Vận trình tình cảm của tuổi Mùi có nhiều khúc mắc khó tháo gỡ. Tình bạn thay đổi, tình thân nhiều biến cố, tình yêu đôi lứa cũng nảy sinh mâu thuẫn khiến bản mệnh buồn bã và thất vọng, cảm thấy bế tắc trong những rắc rối và các mối quan hệ này.

Người tuổi Thân không mấy nhiệt tình trong công việc. Bạn thường tìm cách đùn đẩy trách nhiệm, hoặc có làm thì cũng chỉ làm một cách đối phó để không bị trách phạt. Hãy chấn chỉnh tinh thần làm việc của mình, đừng để tình trạng này kéo dài, nếu không, bạn sẽ trở thành người tụt hậu. Bạn vốn là người có tài năng, vì thế đừng để sự lười biếng khiến tài năng của mình bị uổng phí.



Kim khắc Mộc, người còn độc thân nên chân thành hơn trong chuyện tình cảm, đừng giữ quan hệ mập mờ với quá nhiều người. Nếu bây giờ bạn thiếu trách nhiệm thì tương lai, bạn sẽ phải nếm trái đắng do chính mình gây ra.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nguồn thu nhập hiện tại của mình nhờ được Chính Tài hỗ trợ. Không phải vất vả quá nhiều nhưng bản mệnh vẫn sẽ giành được những thứ mình muốn. Điều này sẽ giúp chất lượng cuộc sống của bạn được cải thiện rõ ràng, nhất là trong thời buổi vật giá leo thang như hiện tại. Nhìn chung đường tài lộc khá sáng nên cơ hội không thiếu, quan trọng là bản mệnh có tận dụng hay không mà thôi. Bạn cũng nên nhắc nhở bản thân bỏ cái tính được chăng hay chớ, làm ăn cẩu thả và thiếu kiên trì của mình đi thì thu nhập sẽ còn dồi dào hơn hiện tại rất nhiều.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc nên chuyện tình cảm vợ chồng của người tuổi Dậu có chút tranh cãi, bất đồng. Bát đũa còn có lúc xô nên vợ chồng đâu thể vẹn toàn, chỉ cần cả hai bao dung hơn với nửa kia thì mâu thuẫn nào cũng sẽ qua.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm