Liên tiếp 7 ngày từ 13-19/7: 3 con giáp BƯỚC QUA BỂ KHỔ, sự nghiệp phát triển, quý nhân cứ dúi tiền vào tay, đổi đời trong phút chốc khiến thiên hạ phát hờn, cuộc sống an nhàn, sung túc

Tâm linh - Tử vi 12/07/2023 00:34

Theo tử vi, thời gian tới có nhiều cơ hội trong sự nghiệp, thăng tiến và kiếm được nhiều tiền. Từ đây, cuộc sống dư dả giàu sang bắt đầu!

Tuổi Tuất

Con giáp này năng nổ hơn trong mọi khía cạnh nên đây là thời điểm để cải thiện kỹ năng cũng như thể hiện năng lực của mình để có được sự tín nhiệm của cấp trên, cũng nhờ vậy bạn sẽ được giao phó nhiều trọng trách hơn nữa. Tuy nhiên, bạn cũng nên tìm cách cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi. Sau giờ làm đừng nên tham công tiếc việc mà mang việc về nhà làm, mọi thứ đang rất ổn nên bản mệnh không phải cố ép bản thân mình. Hãy để mình được thư giãn thì mới đủ tỉnh táo để đưa ra những quyết định quan trọng. 

Hỏa sinh Thổ giúp chuyện tình cảm vô cùng êm đẹp. Con giáp này và người ấy ngày càng thấu hiểu nhau hơn, luôn biết nhường nhịn đối phương mỗi khi xảy ra tranh cãi, chính vì thế mà mâu thuẫn đều có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng.

Liên tiếp 7 ngày từ 13-19/7: 3 con giáp BƯỚC QUA BỂ KHỔ, sự nghiệp phát triển, quý nhân cứ dúi tiền vào tay, đổi đời trong phút chốc khiến thiên hạ phát hờn, cuộc sống an nhàn, sung túc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi sẽ gặp may mắn ở phương diện tài lộc. Bản mệnh dễ làm ăn khấm khá nhờ những công việc tay trái. Bạn luôn cố gắng không ngừng nghỉ để cải thiện đời sống và hoàn thiện bản thân, hôm nay công sức của bạn có vẻ như đã bắt đầu cho quả ngọt, xứng đáng với nỗ lực của bản thân. Chẳng những tài lộc, đường công danh sự nghiệp của Hợi cũng đang lên như diều gặp gió. Bạn có tài, có năng lực lại biết nhìn xa trông rộng nên dù làm ở bất cứ ngành nghề nào cũng dễ dàng đạt được thành công. Nếu biết tập trung vào thế mạnh của bản thân, bạn có thể sẽ tiến xa hơn nữa.

 

Tuy nhiên, do chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành xung khắc nên vận trình tình cảm không có nhiều chuyển biến. Người độc thân dù đã thể sự nhiệt tình nhưng không được đáp lại nên dễ cảm thấy chán nản, buồn bã. Tuy nhiên tình cảm không thể gượng ép, có thể đó vẫn chưa phải là người dành cho bạn nên chớ nên buồn bã.

Liên tiếp 7 ngày từ 13-19/7: 3 con giáp BƯỚC QUA BỂ KHỔ, sự nghiệp phát triển, quý nhân cứ dúi tiền vào tay, đổi đời trong phút chốc khiến thiên hạ phát hờn, cuộc sống an nhàn, sung túc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Công việc của tuổi Tý gặp những sự cản trở nhất định từ người hống hách, cậy quyền cậy thế hạch sách, đòi hỏi. Tuy nhiên bản mệnh vẫn có thể tránh thoát mối họa này nhờ thái độ cư xử khéo léo của mình. Mối quan hệ với đồng nghiệp cũng cần được chú ý. Trong quá trình làm việc chung, đôi bên khó tránh những lúc bất đồng hay ý kiến trái ngược nhau. Những lúc như vậy, tuổi Tý nên lắng nghe vấn đề của đối phương nữa, đừng chỉ chăm chăm vào quan điểm của mình mà vội phủ nhận họ.

Về mặt tình cảm, con giáp này có thể sẽ tranh cãi với một nửa của mình, nhưng rất may mọi chuyện không hề tồi tệ quá, vì có thể sau khi tranh cãi thì hai người sẽ hiểu nhau hơn và ngày càng xích lại gần nhau hơn.

Liên tiếp 7 ngày từ 13-19/7: 3 con giáp BƯỚC QUA BỂ KHỔ, sự nghiệp phát triển, quý nhân cứ dúi tiền vào tay, đổi đời trong phút chốc khiến thiên hạ phát hờn, cuộc sống an nhàn, sung túc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

PHẬT QUAN ÂM CHỈ THẲNG MẶT: 3 con giáp hứng trọn tinh hoa, sự nghiệp lên dốc, đường tiến thân rộng mở, giàu có hết phần thiên hạ, vận may thấm vào người chỉ sau ngày 15/7

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Khả năng kiếm được nhiều tiền hơn, tâm lý nhờ đó cũng thăng hoa, phấn khởi. Bằng cách này, họ không còn gặp nhiều khó khăn trong công việc cũng như cuộc sống, tinh thần phấn chấn.

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