PHẬT QUAN ÂM CHỈ THẲNG MẶT: 3 con giáp hứng trọn tinh hoa, sự nghiệp lên dốc, đường tiến thân rộng mở, giàu có hết phần thiên hạ, vận may thấm vào người chỉ sau ngày 15/7

Tâm linh - Tử vi 09/07/2023 11:41

Khả năng kiếm được nhiều tiền hơn, tâm lý nhờ đó cũng thăng hoa, phấn khởi. Bằng cách này, họ không còn gặp nhiều khó khăn trong công việc cũng như cuộc sống, tinh thần phấn chấn.

Tuổi Dần

Tuổi Dần có quyết tâm thực hiện kế hoạch. Con giáp này dám bỏ ngoài tai lời bàn lùi của mọi người xung quanh và tiến về phía trước, cho dù không có ai ủng hộ. Tuy nhiên, tuổi Dần cần phải phân biệt đâu là lời khuyên hữu ích để có thể lắng nghe đúng lúc. Đừng gạt bỏ mọi ý kiến của người khác, bởi như vậy sẽ khiến bản mệnh bỏ sót nhiều gợi ý đáng quý giúp tránh khỏi khó khăn.

Nếu có ý định xuất hành, tuổi Dần nên đi về hướng Tây Bắc để gặp Hỷ thần và hướng Đông Nam để gặp Tài thần, giúp mọi việc được tiến hành một cách suôn sẻ và thuận lợi hơn.

PHẬT QUAN ÂM CHỈ THẲNG MẶT: 3 con giáp hứng trọn tinh hoa, sự nghiệp lên dốc, đường tiến thân rộng mở, giàu có hết phần thiên hạ, vận may thấm vào người chỉ sau ngày 15/7 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi biết rõ những điều mình cần phải làm và trong thời gian sắp tới. Con giáp này nóng lòng muốn khẳng định bản thân nên chẳng ngại nhận những nhiệm vụ khó, trong khi mọi người đều có ý chối từ. Cấp trên chắc hẳn cũng đã nhận ra sự quyết tâm và sẵn sàng giao cho bản mệnh những công việc trọng đại giúp khẳng định vị thế. Có thể bây giờ con giáp này sẽ phải vất vả một chút, song tương lai ắt nhận được thành quả xứng đáng.

Tuy nhiên tuổi Hợi dễ phải đối diện với những tranh cãi nảy lửa trong gia đình. Nếu ai cũng nóng nảy, không ai chịu nhường ai thì đôi bên rất dễ gặp phải tình trạng chiến tranh lạnh, thậm chí gây tổn thương lẫn nhau.

PHẬT QUAN ÂM CHỈ THẲNG MẶT: 3 con giáp hứng trọn tinh hoa, sự nghiệp lên dốc, đường tiến thân rộng mở, giàu có hết phần thiên hạ, vận may thấm vào người chỉ sau ngày 15/7 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có chỗ dựa tinh thần quan trọng khi có Lục hợp che chở. Những người xunh quanh động viên cho bạn có được sự tự tin để được là chính mình, không còn bị những nỗi lo sợ khiến bản thân không dám làm hay nói bất cứ điều gì như trước đây. Thiên Ấn hỗ trợ để con giáp tuổi Tý tự tin thể hiện năng lực của mình và được ghi nhận công sức. Thời gian này, bạn cũng nên dừng việc tiếp tục núp mình sau cái bóng của người có kinh nghiệm nhé.

Ngũ hành xung khắc khuyên bạn đừng quá phụ thuộc cảm xúc bởi ai đó. Nhất là trong tình yêu nếu bạn trở nên bi lụy thì chỉ khiến người ấy cảm thấy nặng nề, khó chịu, hãy cho mình một không gian tự do riêng song song với cuộc sống lứa đôi bạn nhé.

PHẬT QUAN ÂM CHỈ THẲNG MẶT: 3 con giáp hứng trọn tinh hoa, sự nghiệp lên dốc, đường tiến thân rộng mở, giàu có hết phần thiên hạ, vận may thấm vào người chỉ sau ngày 15/7 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Thần Phật sủng ái, cưng chiều: 3 con giáp vượt qua khó khăn, may mắn tới tấp, hỷ sự ập vào nhà, tiền chất chật két, cuộc sống bỗng chốc lên tầm cao mới đúng 7 ngày cuối tháng 7/2023

Thần Phật sủng ái, cưng chiều: 3 con giáp vượt qua khó khăn, may mắn tới tấp, hỷ sự ập vào nhà, tiền chất chật két, cuộc sống bỗng chốc lên tầm cao mới đúng 7 ngày cuối tháng 7/2023

Trong cuộc sống, 3 tuổi người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Tâm sự Eva 1 giờ 6 phút trước
Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Làm đẹp 1 giờ 36 phút trước
"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 2 giờ 6 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 2 giờ 37 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 3 giờ 2 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương