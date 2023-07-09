PHẬT QUAN ÂM CHỈ THẲNG MẶT: 3 con giáp hứng trọn tinh hoa, sự nghiệp lên dốc, đường tiến thân rộng mở, giàu có hết phần thiên hạ, vận may thấm vào người chỉ sau ngày 15/7

Tuổi Dần có quyết tâm thực hiện kế hoạch. Con giáp này dám bỏ ngoài tai lời bàn lùi của mọi người xung quanh và tiến về phía trước, cho dù không có ai ủng hộ. Tuy nhiên, tuổi Dần cần phải phân biệt đâu là lời khuyên hữu ích để có thể lắng nghe đúng lúc. Đừng gạt bỏ mọi ý kiến của người khác, bởi như vậy sẽ khiến bản mệnh bỏ sót nhiều gợi ý đáng quý giúp tránh khỏi khó khăn.

Nếu có ý định xuất hành, tuổi Dần nên đi về hướng Tây Bắc để gặp Hỷ thần và hướng Đông Nam để gặp Tài thần, giúp mọi việc được tiến hành một cách suôn sẻ và thuận lợi hơn.

Tuổi Hợi biết rõ những điều mình cần phải làm và trong thời gian sắp tới. Con giáp này nóng lòng muốn khẳng định bản thân nên chẳng ngại nhận những nhiệm vụ khó, trong khi mọi người đều có ý chối từ. Cấp trên chắc hẳn cũng đã nhận ra sự quyết tâm và sẵn sàng giao cho bản mệnh những công việc trọng đại giúp khẳng định vị thế. Có thể bây giờ con giáp này sẽ phải vất vả một chút, song tương lai ắt nhận được thành quả xứng đáng.

Tuy nhiên tuổi Hợi dễ phải đối diện với những tranh cãi nảy lửa trong gia đình. Nếu ai cũng nóng nảy, không ai chịu nhường ai thì đôi bên rất dễ gặp phải tình trạng chiến tranh lạnh, thậm chí gây tổn thương lẫn nhau.

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Tuổi Tý

Người tuổi Tý có chỗ dựa tinh thần quan trọng khi có Lục hợp che chở. Những người xunh quanh động viên cho bạn có được sự tự tin để được là chính mình, không còn bị những nỗi lo sợ khiến bản thân không dám làm hay nói bất cứ điều gì như trước đây. Thiên Ấn hỗ trợ để con giáp tuổi Tý tự tin thể hiện năng lực của mình và được ghi nhận công sức. Thời gian này, bạn cũng nên dừng việc tiếp tục núp mình sau cái bóng của người có kinh nghiệm nhé.



Ngũ hành xung khắc khuyên bạn đừng quá phụ thuộc cảm xúc bởi ai đó. Nhất là trong tình yêu nếu bạn trở nên bi lụy thì chỉ khiến người ấy cảm thấy nặng nề, khó chịu, hãy cho mình một không gian tự do riêng song song với cuộc sống lứa đôi bạn nhé.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm