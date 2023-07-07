THỜI HOÀNG KIM: 3 con giáp cực kỳ may mắn, phú quý phát tài, ăn nên làm ra, kiếm được bộn tiền, cứ thế mà giàu ú ụ, cuộc sống sung túc đủ đầy, tìm được một nửa hoàn hảo ngay ngày đầu tiên của tháng 8/2023

Tuổi Hợi biết rõ những điều mình cần phải làm và trong thời gian sắp tới. Con giáp này nóng lòng muốn khẳng định bản thân nên chẳng ngại nhận những nhiệm vụ khó, trong khi mọi người đều có ý chối từ. Cấp trên chắc hẳn cũng đã nhận ra sự quyết tâm và sẵn sàng giao cho bản mệnh những công việc trọng đại giúp khẳng định vị thế. Có thể bây giờ con giáp này sẽ phải vất vả một chút, song tương lai ắt nhận được thành quả xứng đáng.

Tuy nhiên tuổi Hợi dễ phải đối diện với những tranh cãi nảy lửa trong gia đình. Nếu ai cũng nóng nảy, không ai chịu nhường ai thì đôi bên rất dễ gặp phải tình trạng chiến tranh lạnh, thậm chí gây tổn thương lẫn nhau.

Người tuổi Tý có chỗ dựa tinh thần quan trọng khi có Lục hợp che chở. Những người xunh quanh động viên cho bạn có được sự tự tin để được là chính mình, không còn bị những nỗi lo sợ khiến bản thân không dám làm hay nói bất cứ điều gì như trước đây. Thiên Ấn hỗ trợ để con giáp tuổi Tý tự tin thể hiện năng lực của mình và được ghi nhận công sức. Thời gian này, bạn cũng nên dừng việc tiếp tục núp mình sau cái bóng của người có kinh nghiệm nhé.



Ngũ hành xung khắc khuyên bạn đừng quá phụ thuộc cảm xúc bởi ai đó. Nhất là trong tình yêu nếu bạn trở nên bi lụy thì chỉ khiến người ấy cảm thấy nặng nề, khó chịu, hãy cho mình một không gian tự do riêng song song với cuộc sống lứa đôi bạn nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu sẽ không cần phải lo lắng gì đến chuyện tiền bạc. Người chăm chỉ với các công việc làm thêm có một túi tiền rủng rỉnh do khách hàng, đối tác thanh toán theo đúng hạn hợp đồng. Người kinh doanh bất ngờ nhận được một khoản hời lớn do hạng mục đầu tư đứng im trước đó bất ngờ đem lại lợi nhuận. Đây là lúc bản mệnh cần tập trung vào những dự án triển vọng để có thể tiếp tục thu hồi trong tương lai.

Theo quan niệm dân gian, nếu đã lên kế hoạch thực hiện một trong số những công việc này thì bản mệnh có thể bắt đầu ngay, như vậy sẽ được thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm