Liên tiếp 7 ngày từ 8-14/7: 3 con giáp gặp quý nhân phù trợ, đi tới đâu may mắn tới đó, sự nghiệp hanh thông, kiếm được bội tiền, chào đón hạnh phúc đến với mình, cuộc sống mỹ mãn, phồn vinh

Tâm linh - Tử vi 07/07/2023 23:54

Nguồn thu nhập hiện tại của bản mệnh khá ổn định, biết chi tiêu hợp lý nên không gặp phải vấn đề gì lớn. Nếu tiếp tục cố gắng, 3 con giáp này sẽ còn những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất sẽ chẳng thể nào bắt tay vào thực hiện công việc suôn sẻ như dự kiến. Dường như có kẻ xấu luôn ngáng đường, khiến bản mệnh tốn thêm thời gian giải quyết rắc rối. Người kinh doanh chớ vội vàng đưa ra quyết định đầu tư, bởi những mối làm ăn tưởng chừng béo bở có thể là cái bẫy mà kẻ xấu giăng sẵn chờ bản mệnh nhảy vào. Thời điểm này, tốt nhất hãy tiếp tục những hạng mục còn đang dang dở.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở cạnh trong đùi, răng, lợi, bàn chân, gan.

Liên tiếp 7 ngày từ 8-14/7: 3 con giáp gặp quý nhân phù trợ, đi tới đâu may mắn tới đó, sự nghiệp hanh thông, kiếm được bội tiền, chào đón hạnh phúc đến với mình, cuộc sống mỹ mãn, phồn vinh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Được sống lại với những kỷ niệm đẹp, bạn cảm thấy vui và hài lòng với mối quan hệ tốt đẹp đang hiện hữu trong cuộc sống của mình mà không phải ai cũng may mắn có được. Người tuổi Hợi khá tự tin, chính sự sáng suốt và nhạy bén sẽ giúp bạn vượt qua được những khó khăn ở hiện tại. Thậm chí bạn còn rất giỏi trong việc nắm bắt các ý tưởng để áp dụng chúng vào thực tế, nhờ thế mà có những bước tiến trong công việc.

Thổ - Thủy xung khắc dự báo một số căng thẳng trong việc đảm bảo sức khỏe khi lịch trình của bạn ngày càng bận rộn. Nếu bạn biết cách loại bỏ bớt stress, áp lực không đáng có thì không có gì phải quá lo lắng. 

Liên tiếp 7 ngày từ 8-14/7: 3 con giáp gặp quý nhân phù trợ, đi tới đâu may mắn tới đó, sự nghiệp hanh thông, kiếm được bội tiền, chào đón hạnh phúc đến với mình, cuộc sống mỹ mãn, phồn vinh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý có thể chạm tới cái đích đã đặt ra từ trước. Sự cố gắng không ngừng nghỉ của bản mệnh trong suốt thời gian qua đã được đền đáp vô cùng xứng đáng. Với người làm ăn kinh doanh, con giáp này nhận ra lợi thế của mình là gì để có thể tập trung phát triển, nhờ thế mà mọi kế hoạch làm ăn đều có bước tiến triển khả quan. Hãy tiếp tục đi theo định hướng đúng đắn của mình.

Tuy nhiên, tuổi Tý dường như đã lạnh nhạt với người thân trong gia đình quá lâu. Nếu cứ tiếp tục thế này, bản mệnh sẽ tạo cơ hội cho người thứ ba xuất hiện. Hãy tìm cách cứu vãn trước khi quá muộn.

Liên tiếp 7 ngày từ 8-14/7: 3 con giáp gặp quý nhân phù trợ, đi tới đâu may mắn tới đó, sự nghiệp hanh thông, kiếm được bội tiền, chào đón hạnh phúc đến với mình, cuộc sống mỹ mãn, phồn vinh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Video 10 phút trước
Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Tâm sự 25 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Tâm sự 40 phút trước
Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Tâm sự 55 phút trước
Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Video 1 giờ 10 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Sao quốc tế 1 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng