Từ nay đến hết tháng 7/2023: 3 con giáp Thần Tài thương ban may mắn liên tiếp, sự nghiệp thăng hoa bất ngờ, tài lộc tăng lên gấp bội, tình cảm đôi lứa bền vững, cuộc sống ngày càng sung túc

Người tuổi Tý đang ở đúng vị trí của mình, vì thế hãy nỗ lực hết sức để phấn đấu. Tam Hội xuất hiện sẽ giúp giảm đáng kể áp lực mà bạn phải chịu trước đó, nhờ vậy bạn sẽ có thêm động lực để giải quyết nhiệm vụ nhanh chóng. Vận may tài lộc cũng đến với con giáp này khi người tuổi Tý nhạy bén trong việc nắm bắt thời cơ một cách chính xác, nhờ vậy có thể kiếm về một khoản lợi nhuận kha khá cho mình. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì cũng đều có thu nhập tăng tiến.

Tuy nhiên, phương diện tình yêu có đôi chút khúc mắc do hai bạn còn chưa thực sự thấu hiểu lẫn nhau. Mọi việc đều có thể tháo gỡ nếu cả hai có một cuộc nói chuyện rõ ràng. Hãy chủ động làm lành sớm nếu không bạn sẽ là người hối hận nhiều hơn đó Tý nhé.

Tuổi Dần tâm trạng vui vẻ, tràn đầy niềm vui. Tinh thần làm việc phấn chấn, tỉnh táo, lại có quý nhân phù trợ nên mọi chuyện đều thuận lợi. Con giáp này cũng nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp để kéo năng suất chung cao hơn. Tài chính không có gì phải lo lắng. Con giáp này kiếm được lợi nhuận không nhỏ từ những mối làm ăn đã xây dựng trước đó. Uy tín của bản mệnh trên thương trường càng được nâng cao thì càng có nhiều khách hàng muốn làm việc và hợp tác cùng.

Về mặt tình cảm, may mắn về đường tình duyên cuối cùng cũng tìm đến với tuổi Dần. Người độc thân có nhiều cơ hội tìm được ý trung nhân, nhưng bản mệnh cũng đừng kén chọn quá kẻo để lỡ cơ hội lần này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu đụng độ hung thần Thiên Quan nên vận trình được dự báo không quá thuận lợi. Con giáp này cần chú ý đến lời ăn tiếng nói, tránh những tình huống phát ngôn thiếu suy nghĩ, không biết kiêng nể, dễ tự rước họa vào thân. Kẻ tiểu nhân luôn chực chờ sơ hở của bạn để tung tin đồn thất thiệt, ảnh hưởng đến uy tín của Sửu. Những tác động của thị phi có thể khiến các kế hoạch của bản mệnh chệch khỏi quỹ đạo ban đầu, có thể cần nhiều thời gian và công sức hơn để mọi thứ quay trở lại quỹ đạo của nó.

Ngũ hành xung khắc còn ảnh hưởng tới phương diện tình cảm của bản mệnh. Sửu có thể gặp phải những chuyện không vui về tình cảm. Bạn và người ấy chưa thực sự hiểu nhau, chút tranh luận cũng dễ dẫn đến những tranh cãi căng thẳng. Cả hai nên cho nhau thời gian để hiểu rõ hơn về đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm