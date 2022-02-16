Bắt đầu từ ngày 17/2/2022, những con giáp sau được sao cát tinh cao chiếu, công việc suôn sẻ, sớm sắm vàng sắm bạc

Con giáp may mắn này không cần phải lo lắng đến chuyện chi tiêu trong khoảng thời gian tới đây, bởi tiền bạc từ các mối làm ăn, đầu tư, thưởng nóng giúp cho túi tiền của bạn luôn luôn rủng rỉnh. Người làm nghề tự do cũng được trả lương xứng đáng vì đã nhiệt tình làm việc trong suốt thời gian qua. Với người làm công ăn lương, muốn túi tiền được rủng rỉnh, bạn sẽ phải vượt qua khá nhiều khó khăn do những kẻ ganh ghét bạn gây nên. Vì thế, bạn cần phải đề phòng mọi người xung quanh nhiều hơn, chớ nên quá dễ dàng đặt lòng tin vào người khác.

Người độc thân nhận được nhiều tin vui tình cảm. Chỉ cần bạn chủ động mở lòng thì ắt có người quan tâm, chăm sóc. Nếu đang thầm thương trộm nhớ ai đó, bạn cũng có thể tìm thời điểm thích hợp để bày tỏ với đối phương, chắc hẳn tỉ lệ thành công sẽ rất cao.

Người tuổi Dần không cần phải lo lắng đến chuyện chi tiêu trong khoảng thời gian tới đây - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Đây là khoảng thời gian mà người tuổi Mùi nhận được rất nhiều tin vui về tài lộc. Người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên đơn hàng đổ về tới tấp. Công sức bạn bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng, khiến bạn có một túi tiền vô cùng rủng rỉnh. Tuy nhiên, người làm công ăn lương muốn kiếm một khoản kha khá thì cần phải nhắc nhở mình cố gắng vượt qua những khó khăn xuất hiện bất cứ lúc nào.

Trên phương diện tình duyên, Thái Âm khiến nhân duyên của người độc thân có nhiều điểm sáng. Bạn có thể nhận ra rằng xung quanh mình có rất nhiều người chân thành, vì thế, bạn cũng dần mở lòng mình hơn. Hi vọng bạn sẽ tìm được người thực sự phù hợp với mình.

Tuổi Mùi nhận được rất nhiều tin vui về tài lộc - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Những người thuộc con giáp này sẽ gặp may mắn, dễ được quý nhân giúp đỡ khi gặp khó khăn. Chính điều này sẽ giúp bạn thành công hơn trong sự nghiệp và kiếm được nhiều tiền. Đồng thời, bạn sẽ biết tận dụng những nguồn lực xung quanh nên càng dễ phát tài. Song, bạn cần tạm thời buông bỏ cũng là một cách hay để giảm tải những căng thẳng vốn có của cuộc sống.

Trong thời gian tới, bạn được đánh giá là tương đối tốt lành khi nắm trong tay nhiều niềm vui về mặt tình cảm. Khả năng bạn sẽ nhận được quà là rất cao, có thể món quà không quá lớn nhưng ít ra bạn cảm thấy ấm áp vì vẫn được quan tâm và chăm sóc. Với những cặp đôi, cả hai êm ấm, hòa thuận giúp bạn có được khoảng thời gian thư giãn, chuyện trò và vui vẻ bên gia đình.

Tuổi Dậu dễ được quý nhân giúp đỡ khi gặp khó khăn - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.