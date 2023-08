Bắt đầu từ ngày 17/2/2022, những con giáp sau được sao cát tinh cao chiếu, công việc suôn sẻ, sớm sắm vàng sắm bạc

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này không cần phải lo lắng đến chuyện chi tiêu trong khoảng thời gian tới đây, bởi tiền bạc từ các mối làm ăn, đầu tư, thưởng nóng giúp cho túi tiền của bạn luôn luôn rủng rỉnh. Người làm nghề tự do cũng được trả lương xứng đáng vì đã nhiệt tình làm việc trong suốt thời gian qua. Với người làm công ăn lương, muốn túi tiền được rủng rỉnh, bạn sẽ phải vượt qua khá nhiều khó khăn do những kẻ ganh ghét bạn gây nên. Vì thế, bạn cần phải đề phòng mọi người xung quanh nhiều hơn, chớ nên quá dễ dàng đặt lòng tin vào người khác.