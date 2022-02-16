Thời thế đổi thay, top 3 con giáp 'mở cửa' đón Thần Tài, cơ hội kiếm bộn tiền nằm ngay trước mắt trong 2 tuần tới

Tâm linh - Tử vi 16/02/2022 07:40

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây vừa "mở cửa" đã đón Thần Tài, cơ hội kiếm bộn tiền nằm ngay trước mắt trong 2 tuần tới.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này thường cực kỳ nghiêm túc trong công việc và cuộc sống, kỹ năng xã hội vững vàng, tốt bụng, rất trung thành với bạn bè xung quanh, tính tình ôn hòa dù có gặp khó khăn, thất bại trong cuộc sống. Tài vận tăng lên gấp bội, vận may không chỉ tăng vọt mà vận khí cũng ập đến. Khi bước vào thời kỳ tột đỉnh may mắn, con giáp này thuận lợi suôn sẻ trong mọi mặt của cuộc sống từ công việc, thu nhập, tình cảm, sức khỏe.

Trong những ngày tới, bạn sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian vì có người yêu cưng chiều hết mực, yêu thương trọn vẹn, khiến người xung quanh phải ghen tị, xuýt xoa. Người độc thân sẽ băt đầu xuất hiện những người đang có ý định theo đuổi bạn sau ấn tượng của lần gặp gỡ đầu tiên. Do đó, khi đối phương có dấu hiệu tán tỉnh, bạn nên "bật đèn xanh" ngay để mau chóng thoát ế.

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Trong 2 tuần tới, người tuổi Dần thuận lợi suôn sẻ trong mọi mặt của cuộc sống từ công việc, thu nhập, tình cảm, sức khỏe - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

con giáp may mắn nhất trong 2 tuần tới, nên một vài vấn đề xuất hiện vào đầu tuần không thể ngăn bước người tuổi Ngọ tiến tới thành công. Ngược lại, nhờ tinh thần tích cực mà càng khó khăn, bạn lại càng hăng hái hơn. Sự cố gắng không ngừng nghỉ của bạn tạo nên ấn tượng tốt đẹp cho khách hàng, đối tác cũng như lãnh đạo, đồng nghiệp, chính vì vậy mà bạn có thể kì vọng nhiều hơn vào các khoản tiền lãi, tiền thưởng sẽ đến trong tương lai.

Chuyện tình cảm có những dấu hiệu đáng mừng, bất kể bạn còn độc thân hay đã lập gia đình. Bản mệnh nhận được sự quan tâm, yêu mến của mọi người xung quanh. Vì vậy, bạn nên mở lòng đón nhận tình cảm của mọi người, bạn sẽ nhận thấy cuộc sống của mình thật là tươi đẹp.

 

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Người tuổi Ngọ sẽ trở thành con giáp may mắn nhất trong 2 tuần tới - Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Sắp tới, bạn sẽ nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên đơn hàng đổ về tới tấp. Công sức bạn bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng, khiến bạn có một túi tiền vô cùng rủng rỉnh. Tuy nhiên, Thiên Cẩu chiếu mệnh cho thấy để kiếm được khoản tiền đó, bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Bạn cần kết hợp làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, có sức khỏe là có tất cả, không nên làm việc quá sức dù có muốn cải thiện thu nhập đến đâu.

Người độc thân nhận được nhiều tin vui tình cảm trong 2 tuần này. Chỉ cần bạn chủ động mở lòng thì ắt có người quan tâm, chăm sóc. Nếu đang thầm thương trộm nhớ ai đó, bạn cũng có thể tìm thời điểm thích hợp để bày tỏ với đối phương, chắc hẳn tỉ lệ thành công sẽ rất cao.

 

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Tuổi Tuất nhận được nhiều tin vui tình cảm trong 2 tuần này - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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