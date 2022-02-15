Nhờ tài khí ngút trời vào cuối tháng 2, những con giáp này sẽ 'hút tiền không ngớt' về túi, sự nghiệp thăng tiến, tình cảm thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 15/02/2022 17:20

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ sẽ "hút tiền không ngớt" về túi, sự nghiệp thăng tiến, tình cảm thăng hoa vào cuối tháng 2.

Tuổi Dần

Những người cầm tinh con giáp này sẽ gặp may mắn, dễ được quý nhân giúp đỡ khi gặp khó khăn. Chính điều này sẽ giúp bạn thành công hơn trong sự nghiệp và kiếm được nhiều tiền. Đồng thời, bạn sẽ biết tận dụng những nguồn lực xung quanh nên càng dễ phát tài. Song, bạn cần tạm thời buông bỏ cũng là một cách hay để giảm tải những căng thẳng vốn có của cuộc sống. Bạn sẽ cảm thấy sảng khoái về mặt tinh thần hơn và có thêm niềm tin vào các mối quan hệ xung quanh mình.

Cục diện tam hợp xuất hiện cuối tháng 2 còn báo hiệu tin vui về đường tình duyên của tuổi Dần. Với hỷ khí sẽ ngập tràn, người độc thân có thể vô tình gặp được một nửa ưng ý, tình cảm phát triển nhanh chóng rất đáng mong chờ.

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Tuổi Dần sẽ gặp may mắn, dễ được quý nhân giúp đỡ khi gặp khó khăn - Ảnh: Internet

 

Tuổi Thìn

Con giáp may mắn này được sao Cát Tinh chiếu nên làm bất cứ việc hay đi bất cứ đâu cũng có người ra tay tương trợ, giúp đỡ. Công việc thăng tiến đi lên như diều gặp gió, thu nhập cũng vì thế mà dồi dào hơn. Bên cạnh đó, bạn nên gặp gỡ nhiều bạn bè mới, cơ hội làm ăn mới chắc chắn sẽ thành công, được quý nhân giúp đỡ.

Vận trình tình cảm của bạn sẽ trở nên hài hòa và êm ấm trong thời gian sắp tới. Bạn và người thương đang trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Sự chủ động hâm nóng tình cảm giúp cả hai cảm nhận được sự mới mẻ và ngọt ngào. Những người độc thân sẽ sớm gặp được người mình thích tại các cuộc gặp gỡ bạn bè, đặc biệt là trong những nhà hàng, quán cà phê,...

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Người tuổi Thì được sao Cát Tinh chiếu trong thời gian sắp tới - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ không ngừng tăng lên theo thời gian, số tiền kiếm được ngày càng cao, mức sống vật chất cũng được cải thiện. Ngoài ra, bản thân bạn rất giỏi trong việc quản lý tiền bạc nên bạn sẽ tích lũy được nhiều của cải hơn, chất lượng cuộc sống cũng sẽ được cải thiện. Nhờ vậy, trong thời gian dài sau này, bạn sẽ không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. 

Các cặp đôi nên dành cho nhau những bất ngờ nho nhỏ. Với người còn độc thân, bạn nên mặc dù tình cảm không có biến chuyển gì rõ rệt nhưng bạn lại cảm thấy khá hài lòng về cuộc sống độc thân vui vẻ của mình. Bạn nên dành nhiều thời gian dành cho bản thân, tham gia vào các hoạt động tập thể, gặp gỡ bạn bè,…

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Tuổi Ngọ sẽ không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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