Vận đỏ hơn son từ ngày 16/2/2022, những con giáp sau tiền 'đổ ào ào' vào túi, quý nhân kề bên, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 14/02/2022 18:10

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ tiền 'đổ ào ào' vào túi, quý nhân kề bên, muốn nghèo cũng khó.

Tuổi Dần

Trong thời gian tới, vận khí của con giáp may mắn này sung túc hơn bao giờ hết, tiền bạc dần dồi dào hơn và cuộc sống cũng "dễ thở" hơn nhiều. Được phúc lành soi đường dẫn lối, thu nhập của bạn không ngừng tăng lên. Bên cạnh đó, những dự án đầu tư, kinh doanh riêng của bạn cũng khởi sắc, thu về được lợi nhuận. Không chỉ vậy, bạn còn sáng tạo và phát triển được những ý tưởng mới trong công việc, mở rộng mối quan hệ ngoại giao.

Với các cặp đôi, chuyện tình cảm đôi khi còn xảy ra khúc mắc, cần đặc biệt chú ý trong thời gian tới. Nếu đôi bên có điều gì không bằng lòng nhau thì nên bình tĩnh trao đổi, không nên khiến cả hai người đều mất vui, nên nhớ "một điều nhịn là chín điều lành". Nếu còn độc thân, bạn có thể tranh thủ những ngày Tết để gặp gỡ bạn bè của mình, tạo dựng thêm các mối quan hệ mới. 

 

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Tiền bạc của người tuổi Dần dần dồi dào hơn và cuộc sống cũng 'dễ thở' hơn - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Những người cầm tinh con giáp này có vận khí may mắn nên gặp được quý nhân tương trợ giúp đỡ, mọi sự đều thay đổi theo chiều hướng tích cực, cuộc sống khá sung túc, dư giả. Bạn làm kinh doanh sẽ gặp điềm lành, công việc buôn bán thuận buồm xuôi gió. Bên cạnh đó, bạn cứ làm việc chăm chỉ, chịu khó sẽ thu về thành quả xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra.

Bạn có thể gây ấn tượng với người khác ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Người độc thân có cơ hội tìm được người phù hợp với mình. Thời gian tới, bạn nên cởi mở hơn trong việc giao tiếp, không nên tiếp tục sống trong thế giới của riêng mình. Do đó, bạn hãy thử mở lòng ra để đón nhận sự quan tâm và chăm sóc của người khác.

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Tuổi Mùi có vận khí may mắn nên gặp được quý nhân tương trợ giúp đỡ, mọi sự đều thay đổi theo chiều hướng tích cực - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Con giáp này sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu. Từ giai đoạn này đến cuối năm, bạn làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Đối với những người đầu tư kinh doanh, thì đây là lúc cần mạnh dạn phát huy mọi thế mạnh để có thể xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy. Ngoài ra, bạn có thể gặp may trong đầu tư sinh lời hoặc trong công việc chuyên môn. Người tuổi này làm việc chăm chỉ nên được cấp trên đánh giá cao, đồng nghiệp nể trọng.

Chuyện tình cảm của bạn cũng sẽ luôn ngập tràn hạnh phúc và chìm đắm trong tình yêu đầy màu hồng. Người độc thân khiến người khác phải say đắm, mê mệt vì nụ cười của mình. Đối với những người đã có đôi có cặp, cả hai đều biết cách nhường nhịn lẫn nhau để gìn giữ hạnh phúc.

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Tuổi Ngọ sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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