Trải qua ngày lễ Tình Nhân, top 3 con giáp sau tài lộc tăng tiến, quý nhân phù trợ, báo hiệu một năm sớm thành 'đại gia tiền tỷ'

Tâm linh - Tử vi 14/02/2022 15:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ tài lộc tăng tiến, quý nhân phù trợ, báo hiệu một năm sớm thành "đại gia tiền tỷ".

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn này sẽ có những chuyển biến tích cực về mặt công việc lẫn tài vận. Bạn sẽ tìm kiếm được cơ hội tuyệt vời, có khả năng xây dựng sự nghiệp vững chắc, bên cạnh đó còn tạo điều kiện làm giàu. Tài lộc dồi dào, ngoại trừ sự nghiệp tăng vọt, tài lộc cũng bước vào thời kỳ đỉnh cao, tốc độ kiếm tiền nhanh hơn trước rất nhiều. 

Mối quan hệ yêu đương của con giáp này đang trong giai đoạn hạnh phúc vì tình yêu chớm nở. Đặc biệt, nếu bạn đang độc thân, hãy giữ cá tính riêng, điều này sẽ cực kỳ thu hút những người có cùng tần số với bạn và mang đến cho bạn những trải nghiệm chưa từng có.

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Tuổi Sửu sẽ có những chuyển biến tích cực về mặt công việc lẫn tài vận - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Con giáp này sẽ gặp được nhiều điều may mắn. Những điều tưởng chừng như khó giải quyết thì sẽ được hanh thông, thuận lợi. Nói người tuổi Mùi thông minh, tài giỏi thôi không đủ, mà bạn còn biết nắm bắt thời cơ, đặc biệt là việc đầu tư sinh lời. Và trong thời gian sắp tới, bạn sẽ gặp được quý nhân, sẽ được đưa đường dẫn lối giúp đường tài vận thịnh vượng. Năm 2022 này, tuổi Mùi có khả năng trở thành đại gia.

Về chuyện tình cảm, Thủy sinh Mộc hàn gắn những vết nứt từ mối tình cũ của bạn. Hội độc thân mở lòng đón nhận thêm tình cảm mới. Các cặp đôi đang yêu nhau ngày càng thắm thiết hơn, biết giúp đỡ và sẻ chia khó khăn cho nhau trong cuộc sống.

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Người tuổi Mùi có khả năng trở thành đại gia - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Cuộc sống của người tuổi Ngọ sẽ chính thức bước lên tầm cao mới. Từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đang ngày một khởi sắc. Đặc biệt, trong thời gian tới đây, bạn sẽ có vận may lội ngược dòng, sự nghiệp đang khó khăn ở chỗ nào sẽ được giải quyết ổn thỏa ở chỗ đó. Ngoài ra, đây vốn là năm thăng hoa, sắp tới bạn sẽ gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối giúp cả năm thịnh vượng. 

Trên phương diện tình cảm, Hỏa Thủy xung khắc khiến những cuộc tranh cãi giữa bạn và người yêu của mình ngày càng gay gắt hơn. Do đó, nếu muốn mâu thuẫn được hóa giải thì bạn nên tìm cách nhún nhường, cho người ấy phần thắng, hơn nữa, đừng quên tặng người ấy một món quà ý nghĩa. Người độc thân cũng sẽ sớm tìm được "người trong mộng" của mình.

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Cuộc sống của người tuổi Ngọ sẽ chính thức bước lên tầm cao mới trong thời gian tới - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ "mã đáo thành công", phát tài phát lộc, sớm mua nhà lầu, tậu xe sang trong 7 ngày tới.

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