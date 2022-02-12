Đúng 2 ngày (13/2-14/2), top 3 con giáp 'số hưởng' sau được thần Phật phù hộ, túi tiền 'rủng ra rủng rỉnh', tình duyên lên hương

Tâm linh - Tử vi 12/02/2022 19:30

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được thần Phật phù hộ, túi tiền 'rủng ra rủng rỉnh', tình duyên lên hương trong 2 ngày tới.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này sẽ gặp nhiều vận may, bạn được quý nhân phù trợ nên làm việc gì cũng dễ dàng gặt hái được thành tựu. Cùng với sự khôn khéo và tinh tế của mình, bạn có thể thiết lập được những mối quan hệ tốt. Bên cạnh đó, không chỉ giải quyết được những vấn đề tồn đọng trước đó mà bạn còn không ngại đảm nhận những công việc khó. Do đó, bạn sẽ đưa sự nghiệp lên một tầm cao mới, gặt hái được những thành tựu đáng nể.

Vận trình tình cảm của bạn hứa hẹn có bước nhảy vọt đáng kể. Người độc thân nếu muốn thay đổi cuộc sống hiện tại thì phải mạnh dạn đi theo cảm xúc của chính mình để mau có người cạnh bên trong dịp Valentine. Nếu trái tim rung động và xao xuyến có nghĩa là bạn nên can đảm bày tỏ tình cảm với người đối diện.

con giap may man
Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Con giáp này sẽ tìm được cơ hội tốt trong công việc, đối với những người làm kinh doanh thì sẽ tìm được cơ hội phát tài. Công việc cũng có những bước tiến triển tích cực, có thể sẽ thăng quan tiến chức hoặc sẽ được tăng lương. Ngoài ra, bạn sẽ gặp được quý nhân phương xa, và sẽ được đưa đường dẫn lối đổi đời. 

Điểm sáng nhất trong thời gian tới của bạn chính là đường tình cảm. Tam Hợp độ mệnh giúp các bạn độc thân có cơ hội trò chuyện với người mình thích và có nhiều mối duyên mới. Đồng thời, bạn sẽ thấy rằng tình yêu sẽ thắp sáng cho cuộc sống có phần ngột ngạt, tẻ nhạt của mình.

con giap may man 1
Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất được dự đoán sẽ gặt hái được nhiều thành công đáng ngưỡng mộ bởi bạn biết nhìn xa trông rộng và đi đầu xu hướng. Trong công việc, bạn ít khi nghỉ ngơi, mà bạn luôn muốn tìm tòi sáng tạo để cuộc sống ngày càng thú vị. Bên cạnh đó, tình hình tài chính khởi sắc, bạn có thể thử vận may của mình bằng cách chơi xổ số, bốc thăm trúng thưởng, bạn sẽ có bất ngờ lớn.

Ngoài ra, bạn còn gặt hái nhiều may mắn trong chuyện tình duyên. Người độc thân nên nhờ người xung quanh giới thiệu đối tượng cho mình, bạn có thể sẽ thoát kiếp cô đơn lẻ bóng ngay lập tức.

con giap may man 2
Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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