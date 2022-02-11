Được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu trong 20 ngày tới, những con giáp sau đại cát đại lợi, làm việc nhỏ thu hoạch lớn

Tâm linh - Tử vi 11/02/2022 18:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, đại cát đại lợi, làm việc nhỏ thu hoạch lớn trong 20 ngày tới.

Tuổi Sửu

Trời sinh những người tuổi Sửu vốn chăm chỉ, siêng năng và luôn đặt công việc lên hàng đầu. Nhiều người cho rằng, những người tuổi Sửu sống khổ vì không biết tận hưởng cuộc sống nhưng trên thực tế, họ là người biết nhìn xa trông rộng và luôn tin rằng, mọi nỗ lực cố gắng đều được đền đáp xứng đáng.

Trong thời gian sắp tới, bạn sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Bạn sẽ còn gặp được hỷ sự trong công việc, có khả năng thăng chức tăng lương. Đối với những người làm ăn kinh doanh thì trong năm nay cũng tìm được cơ hội làm giàu, nếu như không trở thành đại gia thì ít nhất cũng mua được nhà, mua được xe, được tận hưởng cuộc sống sung túc đủ đầy.

con giap may man
Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Con giáp may mắn này vốn là những người hiền lành, sống tình cảm, luôn dĩ hòa vi quý, biết người biết ta, nhờ vậy mà xung quanh luôn gặp được nhiều may mắn, được nhiều quý nhân phù trợ. Ngoài ra, bạn còn có thể được quý nhân phù trợ trong chuyện làm ăn, hùn vốn hay hợp tác. Nhờ thế, bạn có cơ hội phát triển trên diện rộng. Do đó, mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ thuận lợi, có tin vui về việc phát tài. 

Trong chuyện tình cảm, với người độc thân thì đây chính là thời điểm mà sức quyến rũ của bạn lên cao. Những kế hoạch du xuân trong dịp cuối tuần này có thể giúp bạn có những cuộc gặp gỡ tình cờ đầy thú vị, thậm chí còn dễ nhận được lời tỏ tình từ phía người khác phái. Nhìn chung, nếu như biết nắm bắt cơ hội thì cuối năm nay bạn sẽ công thành danh toại, cuộc sống mỹ mãn.

con giap may man 1
Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Con giáp này sẽ có nhiều tiền, sẽ gặp nhiều hỷ sự, nếu biết nắm bắt cơ hội thì hãy phát huy hết cỡ, có khả năng đổi đời vào cuối năm. Nhưng trước mắt, bạn sẽ có quý nhân phù trợ nên nhất định phải chăm chỉ, có như vậy mới phát tài, phát lộc, cuộc sống thăng hoa. Sự nghiệp của bạn cũng phát triển khá suôn sẻ và vững chắc, tài lộc và thu nhập dự đoán sẽ gia tăng lên gấp bội. 

Người độc thân có đường tình duyên đầy triển vọng nhờ có sao Thái Dương chiếu mệnh. Bạn có thể được bạn bè hoặc người thân giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Thời điểm đầu năm thế này, bạn nên giữ tinh thần tích cực và thử cho đôi bên cơ hội trò chuyện, tìm hiểu nhau.

con giap may man 2
Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Top 3 con giáp vào những ngày cận kề lễ Tình Nhân: Công việc suôn sẻ, tiền bạc tự động chạy vào túi, sớm đổi nhà đổi xe

Top 3 con giáp vào những ngày cận kề lễ Tình Nhân: Công việc suôn sẻ, tiền bạc tự động chạy vào túi, sớm đổi nhà đổi xe

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ công việc suôn sẻ, tiền bạc tự động chạy vào túi, sớm đổi nhà đổi xe vào những ngày cận kề lễ Tình Nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 30 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ