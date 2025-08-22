Đúng 12h trưa mai, thứ Bảy (23/8/2025), 3 con giáp qua cơn bĩ cực, làm 1 hưởng 10, đời phất lên hương, Phú Quý chạm nóc không ngờ, sự nghiệp lên hương

Đúng 12h trưa mai, thứ Bảy (23/8/2025), tuổi Tuất đạt được những bước tiến lớn trên con đường sự nghiệp. Con giáp này biết được điểm mạnh của mình nằm ở đâu và tận dụng nó một cách triệt để. Ngay cả khi gặp khó khăn, trở ngại cũng sẽ có người hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình nên mọi việc đều thuận lợi.

Đường tình duyên của tuổi Tuất cũng khởi sắc. Con giáp này tìm được người mà mình mong ước bấy lâu nay, tình yêu lý tưởng ngay trước mắt khiến bản mệnh không thể bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này. Hãy dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình nếu không cơ hội này sẽ rơi vào tay của người khác.

Đúng 12h trưa mai, thứ Bảy (23/8/2025), Chính Ấn tương trợ, người tuổi Mùi với đầu óc tỉnh táo và kinh nghiệm phong phú có thể gặt hái được thành công trong công việc. Bạn thậm chí có thể lãnh đạo cả tập thể vượt qua giai đoạn khó khăn. Với người làm lãnh đạo, bạn đưa ra những quyết định chính xác dẫn lối cho những người tin tưởng đi theo mình.

Ảnh minh họa: Internet

Mộc khắc Thổ, tiếc rằng chuyện tình cảm không được như ý muốn. Có thể bạn đang đặt cái tôi lên quá cao nên không muốn lắng nghe lời người ấy. Hãy bình tĩnh lại để có thể suy xét vấn đề thận trọng hơn.

Con giáp tuổi Tỵ

Đúng 12h trưa mai, thứ Bảy (23/8/2025), nhờ có Tam Hợp mà con giáp Tỵ tìm được sự đồng cảm với người thương của mình. Một cách cửa mới cũng đang hé mở chào đón người độc thân khi bạn biết thể hiện cảm xúc của mình một cách rõ ràng hơn, biết bật đèn xanh cho người đang thương thầm bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Thiên Ấn dự báo con giáp tuổi Tuất sẽ không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi ngày hôm nay, nhất là những người đang làm việc liên quan tới nghệ thuật, bạn không có ngày nghỉ đúng nghĩa. Tuy nhiên đó không phải là mối bận tâm lớn nhất vì đối với bạn được làm việc mình yêu thì cuộc sống mới thú vị.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!