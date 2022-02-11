Lội ngược dòng trong 7 ngày tới, top 3 con giáp đón 'cơn mưa' tài vận: Đầu tư ắt sinh lời, thu nhập hậu hĩnh, tình duyên 'đeo bám'

Tâm linh - Tử vi 11/02/2022 12:07

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ đầu tư ắt sinh lời, thu nhập hậu hĩnh, tình duyên "đeo bám" trong 7 ngày tới.

Tuổi Dần

Trong 7 ngày tới, con giáp may mắn này sẽ chuẩn bị tinh thần chào đón hỷ sự, bạn sẽ gặp nhiều điều bất ngờ trong công việc cũng như quan hệ xung quanh. Không chỉ chăm chỉ làm việc, bạn còn khẳng định được tài năng của mình khiến đồng nghiệp và cấp trên đều phải công nhận. Bên cạnh đó, bạn cũng nhận được sự giúp đỡ từ những nhân vật tầm cỡ. Họ chính là quý nhân đưa đường dẫn lối cho họ trong thời gian tới. 

Trong vận trình tình cảm, bạn sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian vì có người yêu cưng chiều hết mực, yêu thương bạn trọn vẹn, ít ai sánh bằng. Người độc thân sẽ băt đầu xuất hiện những người đang có ý định theo đuổi bạn sau ấn tượng của lần gặp gỡ đầu tiên.

con giap may man
Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Tài lộc của con giáp này sẽ cực vượng, tin vui liên tục gõ cửa. Công việc, kinh doanh có nhiều tiến triển, đồng thời cũng sẽ giàu sang phú quý, sống vui vẻ, khỏe mạnh, vận khí hanh thông, mấy tháng tới có hỷ sự thăng quan tiến chức, tài lộc hanh thông, sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền. Do đó, bạn cần nắm bắt những cơ hội hiếm có này để giữ lộc Thần Tài trong tay nhằm có cái tết dư dả, ấm no, tránh tiêu xài phung phí. 

Vận trình tình cảm con giáp này sẽ luôn ngập tràn hạnh phúc và chìm đắm trong tình yêu đầy màu hồng. Đối với những người đã có đôi có cặp, cả hai đều biết cách nhường nhịn lẫn nhau để gìn giữ hạnh phúc. Người độc thân khiến người khác phải say đắm, mê mệt vì nụ cười của mình.

con giap may man 1
Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Những người cầm tinh con giáp này sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu. Từ giai đoạn này đến cuối năm, bạn làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Đối với những người đầu tư kinh doanh, thì đây là lúc cần mạnh dạn phát huy mọi thế mạnh để có thể xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy. Ngoài ra, bạn có thể gặp may trong đầu tư sinh lời hoặc trong công việc chuyên môn. Người tuổi này làm việc chăm chỉ nên được cấp trên đánh giá cao, đồng nghiệp yêu quý.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân đi đến đâu cũng có người thầm thương trộm nhớ hoặc được mai mối giới thiệu cho đối tượng ưng ý. Khi đã gặp được người ưng ý, bạn nên nhanh chóng chớp lấy cơ hội, đừng để hạnh phúc vuột mất. 

 

con giap may man 2
Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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