Sổ vàng 'chấm tên' ba con giáp sau vạn sự như ý, làm đâu thắng đó, giàu bất chấp từ Rằm tháng Giêng

Tâm linh - Tử vi 11/02/2022 08:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ vạn sự như ý, làm đâu thắng đó, giàu bất chấp từ Rằm tháng Giêng.

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn này được tinh tú chiếu mệnh, hỷ tín tới nhà. Trong năm nay, người làm công ăn lương sẽ có nhiều cơ hội để phát huy tài năng cũng như kiếm thêm thu nhập. đặc biệt là những người làm ăn kinh doanh, sẽ có mối hợp tác làm ăn thuận lợi, tìm được lối đi riêng trong công việc, nhờ vậy mà tiền đổ về túi ào ào. Tuy nhiên, bạn cũng đừng tự cao tự đại chỉ vì chút thành công mình mới gặt hái được, hãy giữ thái độ khiêm tốn, học hỏi từ những người xung quanh, có như vậy thì sự nghiệp mới phát triển bền vững được.

Trên phương diện tình cảm, Hỏa Thủy xung khắc khiến những cuộc tranh cãi giữa bạn và người yêu của mình ngày càng gay gắt hơn. DO đó, nếu muốn mâu thuẫn được hóa giải thì bạn nên tìm cách nhún nhường, cho người ấy phần thắng, hơn nữa, đừng quên tặng người ấy một món quà ý nghĩa. Người độc thân cũng sẽ sớm tìm được "người tỏng mộng" của mình.

con giap may man
Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Sự nghiệp của người tuổi Dậu từng bước đi lên nhanh chóng, sẽ thu được không ít thành công cũng như tạo được nhiều đột phá về thu nhập và tài chính. Bên cạnh đó, với thời điểm vận khí tốt lành như thế này, bạn có thể mạnh dạn tiến hành những dự định quan trọng trong công việc cũng như cuộc sống. Người làm kinh tế có thể đẩy mạnh kinh doanh, đầu tư, bởi khả năng cao bạn sẽ được hỗ trợ vốn hoặc nhân lực. 

Chuyện tình yêu lứa đôi của bạn đang dần tốt đẹp trở lại. Bạn với nửa kia có sự thẳng thắn chia sẻ với nhau về những điều mình suy nghĩ, nhờ đó mà khoảng cách hai người dần được rút ngắn. Một số người độc thân sẽ được bạn bè giới thiệu cho một người phù hợp với mình. 

con giap may man 1
Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Với người làm kinh tế, những người thuộc con giáp này có thể tìm được những cơ hội làm ăn không ai ngờ đến, lại dám dũng cảm thử thách bản thân nên đồng tiền chảy về túi bạn là hoàn toàn xứng đáng. Người làm ăn buôn bán nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên đơn hàng bay về tới tấp. Con giáp này cũng có thể thử tìm cách mở rộng thị trường hoặc đối tượng khách hàng, hứa hẹn thành công sẽ nằm ngay trong tầm tay.
Trong chuyện tình cảm, người đã có đôi có cặp sẽ được tận hưởng những giây phút ngọt ngào bên nửa kia của mình. Với người độc thân, bạn được người thân quen giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. 

con giap may man 2
Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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